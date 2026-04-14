H Ισπανία ξεκινά σήμερα μεγάλο πρόγραμμα νομιμοποίησης μεταναστών χωρίς άδεια διαμονής, το οποίο αφορά εν δυνάμει «περί το μισό εκατομμύριο άτομα» και μπορεί να στηρίξει την ισπανική οικονομία, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

«Το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει σήμερα βασιλικό διάταγμα για την εκκίνηση της διαδικασίας έκτακτης νομιμοποίησης προσώπων σε καθεστώς παράτυπης διαμονής στη χώρα μας», δηλώνει ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε επιστολή του προς τους Ισπανούς που αναρτήθηκε στο Χ, επιβεβαιώνοντας την υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο και αφορά κυρίως λατινοαμερικανούς μετανάστες.

«Αυτή η νομιμοποίηση αποτελεί πάνω απ’ όλα μία πράξη εξομάλυνσης (καθεστώτος διαμονής). Πράγμα που σημαίνει αναγνώριση της πραγματικότητας μισού εκατομμυρίου περίπου προσώπων που ήδη αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής», δηλώνει στην επιστολή ο ισπανός πρωθυπουργός.

Εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης, η Ελμα Σαΐθ, διευκρίνισε το ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena Ser ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει αυτήν την εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου.

Αιτιολογώντας το εκτεταμένο αυτό πρόγραμμα, ο Πέδρο Σάντσεθ επικαλείται «μία ανάγκη» απέναντι στην γήρανση του ισπανικού πληθυσμού και για την στήριξη της ισπανικής οικονομίας, της τέταρτης οικονομίας της ευρωζώνης και μίας από τις δυναμικότερες στην Ευρώπη σήμερα.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι η μετανάστευση προκαλεί προβλήματα. Θα ήταν ανεύθυνο να το αρνηθούμε», παραδέχεται προσθέτοντας ωστόσο ότι «η μετανάστευση είναι μία πραγματικότητα που πρέπει να γίνει αντικείμενο υπεύθυνης διαχείρισης, δίκαιης ενσωμάτωσης και να μετατραπεί σε κοινή ευημερία».

«Είναι μία διαδικασία τακτοποίησης όπως την έχουμε γνωρίσει κατά την διάρκεια των περισσότερων των 40 ετών δημοκρατίας στην χώρα μας, και υπό την διακυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος», διευκρίνισε ο Πέδρο Σάντσεθ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεκίνο όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ υιοθετεί μία πολιτική υποδοχής αποτελώντας εξαίρεση στην τάση αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Για να διευκολύνει την υλοποίηση του προγράμματος, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ θα υιοθετήσει «βασιλικό διάταγμα», όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, το οποίο μπορεί στην συνέχεια να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς να περάσει από το Κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση δεν διαθέτει πλειοψηφία.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια λαϊκής πρωτοβουλίας που συνοδεύεται από 600.000 υπογραφές και υποστηρίζεται από 900 οργανώσεις με αίτημα την έκτακτη τακτοποίηση του καθεστώτος διαμονής όλων των μεταναστών χωρίς άδεια παραμονής στην Ισπανία.

Η Ισπανία αποτελεί μαζί με την Ιταλία και την Ελλάδα πύλη εισόδου μεταναστών στην Ευρώπη, κυρίως μέσω του αρχιπελάγους των Καναρίων Νήσων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.