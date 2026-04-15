Βίντεο φέρνει στο φως το περιστατικό με πρωταγωνίστρια την 47χρονη ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων Έμμα Σμαρτ, η οποία «απελευθέρωσε» έναν αστακό από εστιατόριο στο Γουέιμουθ του Ντόρσετ, πιστεύοντας λανθασμένα ότι το ζώο προοριζόταν για το πιάτο των πελατών.

Στο οπτικό υλικό, η Έμμα Σμαρτ εμφανίζεται να προσεγγίζει με άνεση το εστιατόριο «Catch at the Old Fish Market» και να στέκεται για λίγα λεπτά στην είσοδο. Δύο λεπτά αργότερα εισέρχεται στο εσωτερικό και κατευθύνεται απευθείας προς μια μεγάλη δεξαμενή με θαλασσινά, που φαίνεται να βρίσκεται στον χώρο της κουζίνας, όπου φυλασσόταν ο αστακός, παρουσία ανυποψίαστου μέλους του προσωπικού.

Το βίντεο καταγράφει την ένταση που ακολούθησε, με τη θαλάσσια βιολόγο να εμπλέκεται σε πάλη με εργαζόμενο του καταστήματος, ο οποίος προσπαθεί να την απομακρύνει από τη δεξαμενή κρατώντας το χέρι της. Όταν χάνει την ισορροπία του, ο εργαζόμενος την απωθεί και στέκεται μπροστά από τον αστακό, σηκώνοντας τα χέρια του σε μια προσπάθεια να την εμποδίσει, ενώ η Σμαρτ φορούσε πολύχρωμο πουλόβερ.

Η 47χρονη, σπρώχνοντας με το δεξί της χέρι τον εργαζόμενο, βυθίζει το αριστερό της στη δεξαμενή, αρπάζει τον αστακό και εξέρχεται από το εστιατόριο κρατώντας το ζώο. Στη συνέχεια κατευθύνεται προς το λιμάνι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση, ενώ ο εργαζόμενος προσπαθεί απεγνωσμένα να την σταματήσει τραβώντας το χέρι της και γέρνοντας προς τα πίσω.

Η δύναμη της κίνησής της παρασύρει τον εργαζόμενο στον δρόμο, ενώ δεύτερο μέλος του προσωπικού σπεύδει να βοηθήσει. Παρά τις προσπάθειες του προσωπικού, η ακτιβίστρια καταφέρνει να ρίξει τον αστακό στη θάλασσα. Δεν είναι γνωστό αν το ζώο επέζησε, ενώ δεν έχει εμφανιστεί ξανά από το περιστατικό που σημειώθηκε τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Όπως έγινε γνωστό, ο αστακός δεν προοριζόταν για κατανάλωση, αλλά ήταν κατοικίδιο του ιδιοκτήτη του εστιατορίου, Άντονι Κούπερ, για δυόμισι χρόνια και χρησιμοποιούνταν για εκπαιδευτικούς σκοπούς, κυρίως για παιδιά που επισκέπτονταν τον χώρο.

Η Έμμα Σμαρτ τιμωρήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τριετή περιοριστική εντολή, η οποία της απαγορεύει να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων το εστιατόριο, μετά την «παρορμητική» της ενέργεια. Εμφανιζόμενη στο δικαστήριο του Μπόρνμουθ, παραδέχθηκε μία κατηγορία για πρόκληση ποινικής φθοράς σε αστακό.