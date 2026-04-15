Ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό εύρημα προκάλεσε έκπληξη σε λουόμενους στην Ιρλανδία, όταν εντόπισαν στην ακτή το πτώμα ενός αρχαίου καρχαρία της Γροιλανδίας, ενός θαλάσσιου θηρευτή που μπορεί να ζήσει έως και 500 χρόνια.

Οι Χαμάντ Τσόντρι και Τζέιμς Γουίντερς Ο’Ντόνελ περπατούσαν στην παραλία του Φίνισκλιν, στην κομητεία Σλάιγκο, όταν ήρθαν αντιμέτωποι με το εντυπωσιακό εύρημα. Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση εκβρασμού του συγκεκριμένου είδους στην Ιρλανδία, σύμφωνα με το Jam Press.

Αρχικά, το ζώο εκτιμήθηκε ότι ήταν καρχαρίας προσκυνητής, ωστόσο το δείγμα, μήκους περίπου 2,9 μέτρων, εξετάστηκε από την Irish Whale and Dolphin Group, η οποία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για καρχαρία της Γροιλανδίας, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «πολύ σπάνιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον».

Το σώμα του ζώου περισυνελέγη και μεταφέρθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας για περαιτέρω ανάλυση.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος καρχαρίας ήταν περίπου 150 ετών και βρισκόταν κοντά στην ωριμότητα, καθώς διέθετε πλήρως ανεπτυγμένα αναπαραγωγικά όργανα.

Ο καρχαρίας της Γροιλανδίας θεωρείται το μακροβιότερο σπονδυλωτό ζώο στον κόσμο, με διάρκεια ζωής που φτάνει αρκετούς αιώνες, ενώ το γηραιότερο καταγεγραμμένο δείγμα ξεπερνούσε τα 500 χρόνια.

Παρά τη μεγάλη ηλικία του, το συγκεκριμένο ζώο θεωρείται νεαρό για τα δεδομένα του είδους.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα είδη καρχαριών, καθώς μπορεί να ξεπεράσει τα 6 μέτρα σε μήκος. Ζει σε μεγάλα βάθη, έως και 2.000 μέτρα, στα παγωμένα νερά της Αρκτικής και του Βόρειου Ατλαντικού.

Με βαρύ σώμα, μικρά μάτια και στρογγυλεμένο κεφάλι, τρέφεται με διάφορα θαλάσσια είδη, όπως ψάρια, μικρότερους καρχαρίες, ακόμη και φώκιες. Δεν θεωρείται επικίνδυνος για τον άνθρωπο, κυρίως λόγω του ψυχρού περιβάλλοντος στο οποίο ζει.

Αν και η εμφάνισή του στην ακτή αποτελεί ένα θλιβερό γεγονός, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία για περαιτέρω μελέτη ενός ιδιαίτερα δυσπρόσιτου και μυστηριώδους είδους.