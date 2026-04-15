Μια αρκούδα μαζί με τα τέσσερα μικρά της εγκαταστάθηκαν κάτω από τη βεράντα σπιτιού οικογένειας στο Νιου Τζέρσεϊ, μετατρέποντας τον χώρο σε αυτοσχέδια φωλιά. Ωστόσο, η αρχική συμπάθεια που προκάλεσε η παρουσία τους αρχίζει να εξαντλείται, καθώς οι ιδιοκτήτες αναζητούν τρόπους να τις απομακρύνουν χωρίς να βλάψουν τα ζώα.

Η «οικογένεια» των αρκούδων βρήκε καταφύγιο το φθινόπωρο κάτω από το σπίτι στην περιοχή Όκλαντ του Νιου Τζέρσεϊ και παρέμεινε εκεί σε χειμερία νάρκη για μήνες, μέχρι που εμφανίστηκε ξανά την Τρίτη.

Στην αρχή, η ιδιοκτήτρια Βερόνικα Ο’Μπράιεν-Λιμ και οι δικοί της δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα για τους απρόσκλητους επισκέπτες, αν και η παρουσία της προστατευτικής μητέρας τόσο κοντά στο σπίτι προκαλούσε μια κάποια ανησυχία. Όπως δήλωσε στο ABC 7, τα μικρά, με τη ζωηρή και παιχνιδιάρικη συμπεριφορά τους, έδιναν μια «χαριτωμένη» διάσταση στην κατάσταση.

Η ίδια επικοινώνησε με την αρμόδια υπηρεσία Άγριας Ζωής του Νιου Τζέρσεϊ, από όπου της επισημάνθηκε ότι τα ζώα πιθανότατα θα αποχωρήσουν σύντομα, χωρίς όμως να αποκλείεται η επιστροφή τους.

Με την πάροδο του χρόνου, τα μικρά άρχισαν να εξερευνούν την περιοχή, προκαλώντας προβλήματα στη γειτονιά, καθώς έψαχναν στα σκουπίδια και προκάλεσαν ζημιές ακόμη και στη μονάδα κλιματισμού του σπιτιού.

Καθώς η υπομονή των κατοίκων εξαντλείται, η Ο’Μπράιεν-Λιμ εξετάζει λύσεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «οποιαδήποτε παρέμβαση είναι πραγματικά η έσχατη λύση».

Όπως εξήγησε, αν οι αρχές επιχειρήσουν να απομακρύνουν τη μητέρα, υπάρχει κίνδυνος να εγκαταλείψει τα μικρά, ενώ σε περίπτωση αναισθητοποίησής της θα απαιτηθεί μεταφορά και δημιουργία νέου καταφυγίου για τα ζώα.

Παράλληλα, οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν ενόχληση και για την αυξημένη προσέλευση περίεργων, που συρρέουν για να δουν τις αρκούδες, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση. Όπως δήλωσε γειτόνισσα, «έμοιαζε με παπαράτσι, αυτοκίνητα περνούσαν συνεχώς και άνθρωποι ρωτούσαν πού είναι οι αρκούδες. Δεν είναι ζωολογικός κήπος».

Την Τρίτη το πρωί, οι αρκούδες βγήκαν για πρώτη φορά από τη φωλιά τους μετά τη χειμερία νάρκη. Κατά τη διάρκεια της σύντομης εξόδου, ένα από τα μικρά παγιδεύτηκε σε φράχτη, αλλά απελευθερώθηκε από συνεργείο της υπηρεσίας Άγριας Ζωής και επέστρεψε με τη μητέρα του.

Οι αρμόδιοι προειδοποίησαν ότι τα ζώα ενδέχεται να επιστρέψουν ξανά, είτε μέσα στην ίδια ημέρα είτε αργότερα, το φθινόπωρο, για νέα περίοδο χειμερίας νάρκης. Στην οικογένεια έχει ήδη δοθεί η σύσταση να σφραγίσει τον χώρο κάτω από τη βεράντα, ώστε να αποτραπεί η επανεγκατάσταση των αρκούδων.