Διπλή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε χθες στην Μπλίντα, μια πόλη που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Αλγερίας, το Αλγέρι, όπου πραγματοποιούσε επίσκεψη ο πάπας Λέων ΙΔ΄, σύμφωνα με δυτική πηγή που γνωρίζει το θέμα και μίλησε σήμερα στο AFP και με βάση εικόνες η γνησιότητα των οποίων επαληθεύτηκε από το πρακτορείο ειδήσεων.

«Απολύτως κατηγορηματικά, και αυτό επιβεβαιώνεται από μάρτυρες, σημειώθηκαν δύο περιστατικά ασφαλείας χθες το απόγευμα στην Μπλίντα, περιστατικά τρομοκρατικής φύσης», δήλωσε η πηγή στο AFP.

«Δύο βομβιστές αυτοκτονίας ανατινάχθηκαν και σκοτώθηκαν», πρόσθεσε η πηγή, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των νεκρών είναι προς το παρόν άγνωστος.

Εικόνες, η γνησιότητα των οποίων επαληθεύτηκε σήμερα από το AFP, δείχνουν δύο σορούς στην αλγερινή πόλη Μπλίντα, ενώ η Αφρικανική Ένωση (AU) έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση, αλλά στη συνέχεια ανακάλεσε την ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.