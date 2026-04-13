Περισσότερο από το 60% των ανηλίκων στην Αυστραλία συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά την απαγόρευση που τέθηκε σε ισχύ πριν από τέσσερις μήνες, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Στην πρώτη μεγάλη μελέτη μετά την εφαρμογή του μέτρου, διαπιστώθηκε ότι παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες πλατφόρμες.

Τρεις στους πέντε ανηλίκους που διέθεταν λογαριασμούς σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube πριν από τον Δεκέμβριο, εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον έναν από αυτούς. Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι το 53% των ανηλίκων χρηστών στο TikTok, το 53% στο YouTube και το 52% στο Instagram, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τους.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μεταξύ 12 και 31 Μαρτίου με πρωτοβουλία του Molly Rose Foundation (MRF), το οποίο έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε μια προτεινόμενη παρόμοια απαγόρευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, και το YouthInsight, το οποίο έχει πρόσβαση στο μεγαλύτερο διαδικτυακό πάνελ νέων της Αυστραλίας.

Τα δύο τρίτα των ενεργών χρηστών στο YouTube, το 61% στο Snapchat και το 60% σε Instagram και TikTok ανέφεραν ότι οι πλατφόρμες δεν έχουν λάβει «καμία ενέργεια» για την απενεργοποίηση ή διαγραφή των λογαριασμών τους μετά τους περιορισμούς. Οι μισοί από τους ανήλικους χρήστες δηλώνουν ότι η απαγόρευση δεν έχει βελτιώσει την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο, ενώ ένας στους επτά αναφέρει ότι αισθάνεται λιγότερο ασφαλής.

Τι λένε οι γονείς για την απαγόρευση

Παρά τα νέα αυτά στοιχεία, οι ενήλικες στην Αυστραλία ανέφεραν πρόσφατα μια πιο θετική εικόνα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο, το 61% των γονέων παιδιών ηλικίας 16 ετών και κάτω, παρατήρησε δύο έως τέσσερις θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά μετά την απαγόρευση, μεταξύ των οποίων περισσότερες διαπροσωπικές κοινωνικές επαφές, βελτιωμένες σχέσεις γονέων-παιδιών και μεγαλύτερη συμμετοχή και ενεργό ρόλο των παιδιών κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων.

Ωστόσο, δύο στους πέντε γονείς κατέγραψαν αρνητικές επιπτώσεις, όπως αυξημένη ψηφιακή ανισότητα, στροφή σε λιγότερο ρυθμιζόμενες πλατφόρμες και μείωση των κοινωνικών επαφών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζεται η διαβούλευση για το αν θα εφαρμοστεί αντίστοιχη απαγόρευση ή άλλες πολιτικές για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής βλάβης, με τα αποτελέσματα να αναμένονται το καλοκαίρι.

Ο διευθύνων σύμβουλος του MRF, Άντι Μπάροους, υποστήριξε ότι τα νέα δεδομένα «θέτουν σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα» της απαγόρευσης. Όπως ανέφερε, «οι γονείς και τα παιδιά αξίζουν κάτι καλύτερο από μια ελαττωματική απαγόρευση που δημιουργεί μια ψευδαίσθηση ασφάλειας».

Η ευθύνη των τεχνολογικών εταιρειών

Αντίστοιχα, οργανώσεις όπως το NSPCC ζητούν αυστηρότερη ρύθμιση των τεχνολογικών εταιρειών αντί για απαγορεύσεις. Σύμφωνα με την αυστραλιανή νομοθεσία, οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν πλέον τη νομική υποχρέωση να εμποδίζουν σε μεγάλη κλίμακα τη χρήση των πλατφορμών τους από άτομα κάτω των 16 ετών. Εάν δεν το πράξουν, ενδέχεται να τους επιβληθούν πρόστιμα ύψους έως και 49,5 εκατ. δολαρίων λόγω μη συμμόρφωσης.

Ένα μήνα μετά την έναρξη ισχύος των περιορισμών, η Meta ανακοίνωσε ότι είχε ήδη αποκλείσει 550.000 λογαριασμούς από τις πλατφόρμες της, αλλά εξακολουθούσε να έχει «ανησυχίες σχετικά με τον προσδιορισμό της ηλικίας στο διαδίκτυο χωρίς ένα βιομηχανικό πρότυπο».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υποστήριξη για αυστηρότερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο είναι ευρεία, ενώ δημοσκόπηση του YouGov τον Δεκέμβριο έδειξε ότι η πλειοψηφία των ενηλίκων υποστηρίζει την απαγόρευση των social media για τους νέους κάτω των 16 ετών.

Ήδη, αρκετές χώρες εξετάζουν παρόμοια μέτρα, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις πιο πρόσφατες που ανακοίνωσαν σχέδια απαγόρευσης για άτομα κάτω των 15 ετών.