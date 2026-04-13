Μετά την καταμέτρηση σχεδόν του 90% των ψήφων, το αντιπολιτευόμενο κόμμα «Τίσα» του Πέτερ Μάγιαρ διατηρεί συνταγματική πλειοψηφία, 138 εδρών, κάτι που αλλάζει άρδην το πολιτικό τοπίο στην Ουγγαρία.

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν αναγνώρισε την ήττα του και δήλωσε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών είναι «κατανοητά και επώδυνα» για το κόμμα του, «Φίντες». Πρόσθεσε ότι το κόμμα θα συνεχίσει να υπηρετεί την πατρίδα και το έθνος, ακόμη και από τη θέση της αντιπολίτευσης.

Το αποτέλεσμα φυσικά, σηματοδοτεί και την επικείμενη αλλαγή στάσης της Ουγγαρίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που φάνηκε και από τις ενθουσιώδεις αντιδράσεις ευρωπαίων ηγετών.

Αντίστοιχα, αυτή που προβληματίζεται πλέον είναι η Ρωσία, που χάνει έναν πολύτιμο ευρωπαίο σύμμαχο στην αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες.

Η ρωσική εφημερίδα Pravda, επιχειρεί να κάνει μία πρώτη αποτίμηση του αποτελέσματος παραδεχόμενη -κατ’ αρχάς- πως «όταν η διαφορά μεταξύ των αντιπάλων φτάνει το 30%, είναι δύσκολο να γίνεται λόγος για παρέμβαση στις εκλογές».

Στη συνέχεια, ανοίγει το «μαύρο κουτί» της συντριβής Όρμπαν.

Οι λόγοι της ήττας του Όρμπαν, λέει η ρωσική εφημερίδα, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

Αντικειμενικά, οι Ούγγροι ζουν χειρότερα, παρά το γεγονός ότι έχουν τα χαμηλότερα τιμολόγια ενέργειας στην Ευρώπη. Τα 34 δισ. ευρώ που έχουν «παγώσει» στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φάνηκαν στους ψηφοφόρους πιο σημαντικά από τις εκπτώσεις στην ενέργεια από τη Ρωσία. Το συνολικό ύψος των δεσμευμένων κονδυλίων αντιστοιχεί περίπου στο 8-11% του ΑΕΠ της Ουγγαρίας, γεγονός που ασκεί σοβαρή πίεση στην οικονομία.

Η στήριξη του Όρμπαν από τον Ντόναλντ Τραμπ αποδείχθηκε «τοξική» για τους Ούγγρους ως Ευρωπαίους, για προφανείς λόγους – επιβολή δυσμενών συμφωνιών, ρητορική απειλών και κατηγοριών, άμεσες προσβολές σε ηγέτες κυβερνήσεων και ανοιχτή παρέμβαση στις εκλογές υπέρ του Όρμπαν.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η δημοσιοποίηση ηχογραφημένων συνομιλιών υψηλόβαθμων Ούγγρων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και του υπουργού Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο, που έδειχναν στενές σχέσεις με τη ρωσική ηγεσία. Υπενθυμίζεται ότι η Ουγγαρία δεν είναι χώρα με θετική ιστορική σχέση με τη Ρωσία — υπάρχει η μνήμη τόσο της συμμαχίας με τον Χίτλερ όσο και των γεγονότων του 1956.

Ο Όρμπαν εμφάνισε υπερβολική αυτοπεποίθηση και δεν φρόντισε να προετοιμάσει έναν νεότερο διάδοχο.

Θα επιτρέψει τη διέλευση όπλων προς την Ουκρανία από τα σύνορά της

Η άνοδος στην εξουσία του Πέτερ Μάγιαρ αποτελεί εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη για τη Ρωσία, λέει η Pravda.

Και συνεχίζει:

Με την αποχώρηση του Όρμπαν, αναμένεται να επιταχυνθεί η προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Η νέα ουγγρική κυβέρνηση θα ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις επιλογές των Βρυξελλών, κάτι που σημαίνει ότι θα ανοίξει ο δρόμος για δάνειο 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, καθώς και για την ένταξή της στην ΕΕ.

Είναι αμφίβολο αν ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο θα μπορέσει μόνος του να αντισταθεί.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η Ουγγαρία ενδέχεται να επιτρέψει τη διέλευση όπλων προς την Ουκρανία μέσω των συνόρων της, ενώ θα μπορούσε να συμβάλει και οικονομικά.

Στο στόχαστρο ενδέχεται να βρεθεί και ο πυρηνικός σταθμός «Πακς». Αν η ΕΕ, υπό την πίεση της νέας ουγγρικής κυβέρνησης, επιβάλει κυρώσεις στον ρωσικό πυρηνικό τομέα (κάτι που ο Όρμπαν απέτρεπε), τότε η υλοποίηση της σχετικής συμφωνίας θα καταστεί νομικά αδύνατη. Αν η Ουγγαρία διακόψει μονομερώς την αποπληρωμή δανείου ύψους 10 εκατ. δολαρίων, η Ρωσία θα χάσει σημαντικά ποσά, τα οποία δύσκολα θα μπορέσει να ανακτήσει μέσω δικαστηρίων υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η νέα κυβέρνηση αναμένεται να απεξαρτηθεί από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, όπως προβλέπεται και στο προεκλογικό της πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία για τη Ρωσία, η οποία ίσως εξετάσει και η ίδια το ενδεχόμενο διακοπής προμηθειών προς μια πλέον μη φιλική χώρα.

Η «ψύχραιμη» ανάγνωση

Πάντως, Ρώσοι αναλυτές βλέπουν πιο αιασιόδοξα το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουγγαρία, στεκόμενοι στις ψύχραιμες πρώτες δηλώσεις του Μάγιαρ ότι «δεν πρόκειται να υποστηρίξει την Ουκρανία και τον Ζελένσκι» εξηγώντας ότι «η θέση της Ουγγαρίας στο χάρτη και τα συμφέροντά της δεν επιτρέπουν άλλο από την ενεργειακή σύνδεση της Ουγγαρίας με τη Ρωσία» και ότι πρώτα απ’ όλα που θα κάνει είναι «να συζητήσει με τον Πούτιν».

Για τον Τραμπ, το αποτέλεσμα αποτελεί προσωπική προσβολή

Από εκεί και πέρα, η Pravda βλέπει ότι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ ενδέχεται να επιδεινωθούν περαιτέρω μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Πιθανότατα θα εκληφθεί ως ακόμη μία ένδειξη εχθρικής στάσης των ευρωπαϊκών ελίτ.

Υπό αυτές τις συνθήκες και σε συνδυασμό με την έλλειψη στήριξης στο Ιράν, ο Τραμπ ενδέχεται να αποσυρθεί απρόβλεπτα από την ουκρανική κρίση, δηλώνοντας, για παράδειγμα, ότι δεν διαθέτει πλέον όπλα για την Ουκρανία και ότι «η Ευρώπη πρέπει να τα βγάλει πέρα μόνη της με τη Ρωσία» — κάτι που δύσκολα μπορεί να επιτύχει.

Επιπλέον, χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ, οποιαδήποτε επιθετική στρατηγική στην περιοχή της Βαλτικής θα καθίστατο ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ήδη, στους ευρωπαϊκούς πολιτικούς κύκλους υπάρχουν φωνές που εκφράζουν επιφυλάξεις για την άρση του «βέτο» του Όρμπαν, το οποίο μέχρι πρότινος κρατούσε την Ουκρανία σε απόσταση από τις ευρωπαϊκές δομές.

Πλέον, το Κίεβο αναμένεται να κινηθεί επιθετικά για την ενίσχυση της θέσης του στις Βρυξέλλες, καταλήγει η Pravda.