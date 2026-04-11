Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι κάλεσε για εξηγήσεις τον ανώτατο διπλωματικό εκπρόσωπο της Ισπανίας στο Τελ Αβίβ, μετά την ανατίναξη ομοιώματος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ισπανία.

Το γιγαντιαίο ομοίωμα, ύψους περίπου επτά μέτρων και γεμισμένο με 14 κιλά πυρίτιδας, απεικόνιζε τον Νετανιάχου με κοστούμι και παραδοσιακή αραβική μαντίλα και ανατινάχθηκε στην πόλη Ελ Μπούργκο, κοντά στη Μάλαγα, στο πλαίσιο τοπικής τελετής που πραγματοποιείται εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με τη δήμαρχο της περιοχής, Μαρία Ντολόρες Ναρβάεθ. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 5 Απριλίου.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X που συνοδευόταν από σχετικό βίντεο, χαρακτήρισε το περιστατικό «αποτρόπαιο αντισημιτικό μίσος» και απέδωσε ευθύνες στη ρητορική της ισπανικής κυβέρνησης.

«Το αποτρόπαιο αντισημιτικό μίσος που εκδηλώθηκε είναι αποτέλεσμα της συστηματικής υποκίνησης από την κυβέρνηση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

The appalling antisemitic hatred on display here is a direct result of @sanchezcastejon government’s systemic incitement.

And even now, the Spanish government remains silent.

The Spanish chargé d’affaires was summoned for a reprimand. pic.twitter.com/2Bguhs7Ce8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 11, 2026

Από την πλευρά της, πηγή του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας είναι απολύτως δεσμευμένη στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και κάθε μορφής μίσους ή διακρίσεων, απορρίπτοντας οποιονδήποτε αντίθετο υπαινιγμό.