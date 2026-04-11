Έκκληση για ειρήνη και παράλληλη αυστηρή προειδοποίηση κατά της «ειδωλολατρίας της εξουσίας και του χρήματος» απηύθυνε ο Πάπας Λέων ΙΔ’, μιλώντας σε ολονυκτία προσευχής στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, καταδικάζοντας τον πόλεμο, τη βία αλλά και τη χρήση του ονόματος του Θεού για τη νομιμοποίηση συγκρούσεων.

«Στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε σπαθί, ούτε ντρόουν, ούτε εκδίκηση, ούτε άδικο κέρδος», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ποντίφικας κατά τη διάρκεια της ολονυκτίας προσευχής υπέρ της ειρήνης που τελέστηκε στο Βατικανό.

Ο Πάπας αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στη διαστρέβλωση της θρησκείας για την αιτιολόγηση βίαιων πράξεων, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει ένα όριο στο παραλήρημα παντοδυναμίας, το οποίο γύρω μας γίνεται όλο και πιο επιθετικό». Όπως σημείωσε, σε πολλές περιπτώσεις «το άγιο όνομα του Θεού σύρεται ακόμη και σε αναφορές θανάτου», υπογραμμίζοντας ότι «όποιος προσεύχεται δεν σκοτώνει και δεν απειλεί με θάνατο».

Enough with the idolatry of self and money! Enough with the display of power! Enough with war! True strength is manifested in serving life. pic.twitter.com/AD7fQn2J8V — Clash Report (@clashreport) April 11, 2026

Προειδοποίηση για την «ειδωλολατρία» της εξουσίας

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υπογράμμισε επίσης ότι «έχει ήδη υποταχθεί στον θάνατο όποιος έχει απομακρυνθεί από τον Θεό, μετατρέποντας τον εαυτό του και την εξουσία του σε ένα άψυχο, τυφλό και κωφό είδωλο».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας απηύθυνε σαφές μήνυμα υπέρ του τερματισμού της βίας και της επίδειξης ισχύος, τονίζοντας: «Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος! Φτάνει με την επίδειξη δύναμης! Φτάνει με τον πόλεμο!».