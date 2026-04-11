Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν εικόνες από την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, όπου σημειώθηκαν επεισόδια κατά τη διάρκεια της πομπής για το Άγιο Φως. Υπάρχουν αναφορές για βίαιες προσαγωγές Παλαιστίνιων χριστιανών από την ισραηλινή αστυνομία, καθώς και για περιορισμούς στη συμμετοχή των πιστών.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, αστυνομικές δυνάμεις φέρονται να προχώρησαν σε προσαγωγές ατόμων που συμμετείχαν στην πομπή, κάτι που καταγράφεται και σε σχετικό οπτικό υλικό, όπως μεταδίδουν ισραηλινά και παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

🚨HOLY SATURDAY IN JERUSALEM: Israeli police assault Christians and scout members celebrating Holy Saturday in the Old City of Jerusalem, kicking a scout member to the ground, beating him, and arresting him over a Palestinian flag on his uniform. pic.twitter.com/2Rq5eoEXgK — Ihab Hassan (@IhabHassane) April 11, 2026

Παράλληλα, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa αναφέρει ότι αστυνομικοί ζήτησαν από μέλη παλαιστινιακών προσκοπικών ομάδων να αφαιρέσουν παλαιστινιακές σημαίες από τις στολές τους κατά τη διάρκεια της τελετής.

Τα περιστατικά αυτά έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις και αντιδράσεις σχετικά με την αυξημένη αστυνομική παρουσία και τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ.