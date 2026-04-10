Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει λάβει διαβεβαιώσεις πως δύο νοσοκομεία στη Βηρυτό, τα οποία είχαν συμπεριληφθεί σε διαταγή εκκένωσης του Ισραήλ, δεν θα αποτελέσουν στόχο.

Πρόκειται για το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι και το νοσοκομείο Αλ Ζάχρα, όπου νοσηλεύονται περίπου 450 ασθενείς συνολικά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΟΥ στον Λίβανο, Αμπντινασίρ Αμπουμπακάρ, η εκκένωση των νοσοκομείων δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς κάτι τέτοιο κρίθηκε πρακτικά αδύνατο λόγω της κατάστασης των ασθενών και των συνθηκών που επικρατούν, όπως μεταδίδει το Reuters.