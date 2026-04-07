Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποιεί τους κατοίκους της Τύρου στο νότιο Λίβανο να εκκενώσουν τις οικίες τους, καθώς συνεχίζει να στοχεύει την υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους της πόλης Τύρος, ειδικά στην περιοχή Σαμπρίχα… πρέπει να εκκενώσετε τα σπίτια σας άμεσα», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για την αραβική γλώσσα, Αβιτσάι Αντράε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με εικόνα της περιοχής που θα πλήξει, με έμφαση σε ένα πολυκατοικιακό συγκρότημα.

«Για να εξασφαλίσετε την ασφάλειά σας, εκκενώστε τα σπίτια σας αμέσως και μετακινηθείτε βόρεια του ποταμού Ζαχράνι», προσθέτει.

«Οι τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να δράσουν με δύναμη. Οι IDF δεν έχουν πρόθεση να σας βλάψουν», καταλήγει.