Η γεωπολιτική σκακιέρα αλλάζει και η Μόσχα σπεύδει να εκμεταλλευτεί τις νέες ισορροπίες. Ο Ρώσος πρωθυπουργός, Μιχαήλ Μισούστιν, προχώρησε σε δηλώσεις που αναμένεται να συζητηθούν, επισημαίνοντας ότι η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα νέο παράθυρο «δυνατοτήτων» για τη ρωσική οικονομία.



Το «άλμα» των εξαγωγών και οι διεθνείς τιμές. Σύμφωνα με τον Μισούστιν, η Ρωσία είναι πανέτοιμη να πατήσει το «γκάζι» στις εξαγωγές της, εκμεταλλευόμενη τη διεθνή αναταραχή. Η Μόσχα ποντάρει στην κυριαρχία της σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Ενέργεια : Αξιοποίηση των αυξημένων διεθνών τιμών του πετρελαίου.

: Αξιοποίηση των αυξημένων διεθνών τιμών του πετρελαίου. Φυσικοί Πόροι : Ταχεία διοχέτευση πρώτων υλών στις παγκόσμιες αγορές.

: Ταχεία διοχέτευση πρώτων υλών στις παγκόσμιες αγορές. Τρόφιμα: Ενίσχυση του ρόλου της Ρωσίας ως παγκόσμιου προμηθευτή τροφίμων.

Γεμάτα ταμεία λόγω… πετρελαίου

Η άνοδος των τιμών του «μαύρου χρυσού» στις διεθνείς αγορές, αποτέλεσμα της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή, λειτουργεί ως «ένεση» ρευστότητας για το Κρεμλίνο. Ο Μισούστιν επιβεβαίωσε ότι τα έσοδα του ρωσικού προϋπολογισμού παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, δίνοντας στη χώρα την απαραίτητη οικονομική ανάσα εν μέσω κυρώσεων.



«Η προστασία της εγχώριας αγοράς παραμένει η κύρια προτεραιότητά μας», ξεκαθάρισε ο Ρώσος πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα ότι η εξωστρέφεια δεν θα γίνει εις βάρος των Ρώσων καταναλωτών.

Γιατί αυτό αφορά την παγκόσμια αγορά

Η στρατηγική της Ρωσίας να αυξήσει γρήγορα τις εξαγωγές της σε μια περίοδο παγκόσμιας κρίσης δείχνει την πρόθεση της Μόσχας να παραμείνει κεντρικός παίκτης στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Στόχος : Η κάλυψη των κενών που αφήνει η αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

: Η κάλυψη των κενών που αφήνει η αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Αποτέλεσμα: Η ενίσχυση της γεωπολιτικής επιρροής της Μόσχας μέσω της «διπλωματίας των πόρων».

Με τα μάτια στραμμένα στις τιμές του πετρελαίου και τις εξελίξεις στα μέτωπα των συγκρούσεων, η δήλωση Μισούστιν υπογραμμίζει ότι στην παγκόσμια οικονομία, η κρίση του ενός είναι συχνά η ευκαιρία του άλλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.