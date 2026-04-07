Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Τρίτη 7 Απριλίου στη βόρεια Γαλλία, όταν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας TGV συγκρούστηκε σφοδρά με στρατιωτικό φορτηγό
Ο οδηγός του τρένου έχασε ακαριαία τη ζωή του κατά τη σύγκρουση, ενώ 27 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως ανακοίνωσαν η γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF και οι τοπικές αρχές.
Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, επιβεβαίωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την είδηση, λέγοντας ότι κατευθύνεται «προς τον τόπο του ατυχήματος μαζί με τον πρόεδρο και γενικό διευθυντή της SNCF, Ζαν Καστέξ».
Un accident impliquant un poids-lourd et un TGV s’est produit ce matin entre Béthune et Lens.— Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) April 7, 2026
Je me rends sur place avec le Président-directeur général de la SNCF, Jean Castex.
Το δυστύχημα συνέβη στις 07:00 σε ισόπεδη διάβαση, σύμφωνα με την εταιρεία. Ούτε η SNCF, ούτε οι τοπικές αρχές είναι μέχρι στιγμής σε θέση να δώσουν διευκρινίσεις για τις συνθήκες του συμβάντος.
Η κυκλοφορία των τρένων έχει διακοπεί στο σημείο μέχρι -τουλάχιστον- αύριο το βράδυ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στο X.
TER Hauts-de-France (@TERHDF) April 7, 2026
Axe Béthune ↔ Lens
La circulation est interrompue 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂❜𝗲𝗻 𝗳𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲𝗲 entre Béthune et Lens après un accident à un passage à niveau sur l’axe. pic.twitter.com/e5rQ20vStj