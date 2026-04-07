Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Τρίτη 7 Απριλίου στη βόρεια Γαλλία, όταν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας TGV συγκρούστηκε σφοδρά με στρατιωτικό φορτηγό

Ο οδηγός του τρένου έχασε ακαριαία τη ζωή του κατά τη σύγκρουση, ενώ 27 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως ανακοίνωσαν η γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF και οι τοπικές αρχές.

Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, επιβεβαίωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την είδηση, λέγοντας ότι κατευθύνεται «προς τον τόπο του ατυχήματος μαζί με τον πρόεδρο και γενικό διευθυντή της SNCF, Ζαν Καστέξ».

Un accident impliquant un poids-lourd et un TGV s’est produit ce matin entre Béthune et Lens.



Je me rends sur place avec le Président-directeur général de la SNCF, Jean Castex. — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) April 7, 2026

Το δυστύχημα συνέβη στις 07:00 σε ισόπεδη διάβαση, σύμφωνα με την εταιρεία. Ούτε η SNCF, ούτε οι τοπικές αρχές είναι μέχρι στιγμής σε θέση να δώσουν διευκρινίσεις για τις συνθήκες του συμβάντος.

Η κυκλοφορία των τρένων έχει διακοπεί στο σημείο μέχρι -τουλάχιστον- αύριο το βράδυ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στο X.