Μια 18χρονη φοιτήτρια από την Οκλαχόμα έχασε τη ζωή της το Σαββατοκύριακο με τραγικό τρόπο, όταν έπεσε από το παράθυρο του αυτοκινήτου ενός φίλου της και καταπλακώθηκε από πολλά διερχόμενα οχήματα.

Η Λάνι Χικς κρεμόταν από το παράθυρο του οχήματος για πλάκα, όταν έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με την Οδική Αστυνομία της Οκλαχόμα (OHP), η νεαρή καταπλακώθηκε από αρκετά οχήματα που διέρχονταν από τις λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας.

Το αυτοκίνητο μετέφερε πέντε επιπλέον επιβάτες και οδηγό έναν φίλο της Χικς, 19 ετών, από την ίδια πόλη. Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι κανένας από τους επιβάτες δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Eκπρόσωπος της OHP είπε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή ναρκωτικών ή αλκοόλ και ότι δεν θα γίνουν ποινικές διώξεις. «Η σκέψη μας είναι με την οικογένεια της Λάνι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και παραμένουν στις προσευχές μας, καθώς ολοκληρώνεται η έρευνα», πρόσθεσε.

Η Χικς καταγόταν από την Άρντμορ της Οκλαχόμα και φοιτούσε στο «Eckerd College», ένα κολέγιο ελευθέρων τεχνών στο Σεντ Πέτερσμπεργκ της Φλόριντα, ενώ αναμενόταν να αποφοιτήσει το 2028.

Μια διαδικτυακή εκστρατεία «GoFundMe» για την οικογένειά της συγκέντρωσε πάνω από 10.000 δολάρια έως το βράδυ της Δευτέρας. Ο διοργανωτής έγραψε: «Η Λάνι είχε μια ζωντανή προσωπικότητα και έφερνε χαρά σε όλους γύρω της. Ο αιφνίδιος θάνατός της έχει ραγίσει τις καρδιές της οικογένειας και των φίλων της και η απώλειά της γίνεται αισθητή σε ολόκληρη την κοινότητα».

Ο φίλος της άτυχης νεαρής που οδηγούσε κατά το δυστύχημα δώρισε 500 δολάρια, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση ανάμεσα στις 106 συνολικές δωρεές. Η Λάνι Χικς αφήνει πίσω της τους γονείς της και τη μικρή της αδερφή, σύμφωνα με τη New York Post.