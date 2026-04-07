Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα επισκεφθεί σήμερα την Ουγγαρία, μερικές ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν την Κυριακή στη χώρα και τις οποίες ο απερχόμενος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν ενδέχεται να χάσει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Ο Βανς, ο οποίος έχει υποστηρίξει σθεναρά τον Ορμπάν μαζί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να εκφωνήσει το βράδυ ομιλία σε προεκλογική συγκέντρωση σε αθλητικό κέντρο της Βουδαπέστης μαζί με τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το θέμα της ομιλίας του θα είναι η πλούσια διμερής σύμπραξη των δύο χωρών.

Πριν από τη συγκέντρωση, οι Βανς και Ορμπάν θα διεξαγάγουν συνομιλίες και θα δώσουν συνέντευξη Τύπου.

Προεκλογικές δημοσκοπήσεις δείχνουν εδώ και μήνες ότι ο Ορμπάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία διαρκώς από το 2010 ενώ είχε προηγουμένως διατελέσει πρωθυπουργός και από το 1998 ως το 2002, μπορεί να χάσει τις εκλογές της Κυριακής από το κεντροδεξιό κόμμα Tisza με επικεφαλής τον Πέτερ Μαγιάρ.

Ο δεξιός λαϊκιστής Ορμπάν διατηρεί καλές σχέσεις με την κυβέρνηση του Τραμπ, αλλά και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.