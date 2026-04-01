Σοκαριστικές εικόνες ήρθαν στο φως στη μικρή πόλη Αζούσα της Νότιας Καλιφόρνια, όπου αστυνομικοί ανακάλυψαν πτώμα μέσα στο πίσω κάθισμα ενός περιπολικού που ήταν σταθμευμένο μπροστά από το αστυνομικό τμήμα. Πρόκειται για τον Έρικ Βαλένσια, 37 ετών, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος είχε αφεθεί ελεύθερος στις 23 Μαρτίου, λίγες ημέρες πριν βρεθεί νεκρός.

Αστυνομικές κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον Βαλένσια να μπαίνει στο ξεκλείδωτο όχημα λίγα λεπτά μετά την αποφυλάκισή του, ενώ η αστυνομία τον βρήκε τρεις ημέρες αργότερα νεκρό, μέσα στο ίδιο περιπολικό που δεν είχε μετακινηθεί καθόλου.

Ο Βαλένσια είχε συλληφθεί τρεις ημέρες πριν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και θέματα επικινδυνότητας για παιδιά. Το πτώμα του ανακαλύφθηκε μετά από ειδοποίηση υπαλλήλου συντήρησης που είχε αναλάβει τον καθαρισμό του οχήματος.

Βίντεο από την κάμερα σώματος ενός αστυνομικού δείχνει τη στιγμή που ανοίγει την πίσω πόρτα του οχήματος και αναγνωρίζει τον Βαλένσια. «Για σίγουρα. Έρικ Βαλένσια», λέει ο αστυνομικός, ενώ ένας δεύτερος προσθέτει: «Νομίζω ότι τον αναγνωρίζω… Αυτός είναι σίγουρα ο Έρικ».

Ο αρχηγός της Αστυνομίας Αζούσα, Ρόκι Γουένρικ, δήλωσε ότι ο Βαλένσια είχε περάσει τους ελέγχους υγείας πριν την αποφυλάκισή του και είχε κινητό τηλέφωνο μαζί του στο πίσω κάθισμα. Το αστυνομικό τμήμα διερευνά γιατί το όχημα ήταν ξεκλείδωτο και γιατί κανείς δεν πρόσεξε την παρουσία του, παρά το γεγονός ότι το περιπολικό ήταν σταθμευμένο μπροστά από το τμήμα για όλη την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Γουένρικ, το σώμα του Βαλένσια δεν έφερε εμφανή τραύματα κατά τη σύλληψή του και είχε λάβει επιπλέον τροφή κατά την αποφυλάκισή του. Η οικογένεια του θανόντος αναφέρει ότι ήταν σε καλή διάθεση και υγιής πριν το περιστατικό, ενώ εξετάζει τις νομικές της επιλογές μέσω του δικηγόρου Μάικλ Καρίλο, ζητώντας απαντήσεις και δικαιοσύνη για το πώς έμεινε μέσα στο όχημα για μέρες.