Η Ινδονησία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διανέμει με το δελτίο τα καύσιμα, ενώ παράλληλα βάζει πλαφόν στην τιμή τους και καθιερώνει μία ημέρα τηλεργασίας την εβδομάδα για τους δημόσιους υπαλλήλους, με σκοπό να διαφυλάξει τα αποθέματά της, την ώρα που οι τιμές αυξάνονται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός-συντονιστής των Οικονομικών Υποθέσεων, Αϊρλάνγκα Χαρτάρτο, είπε ότι η κυβέρνηση θέτει ως όριο στην αγορά καυσίμων τα 50 λίτρα ημερησίως, ανά όχημα. Κάθε Παρασκευή, οι υπάλληλοι θα εργάζονται από τα σπίτια τους.

Λίγο νωρίτερα η κυβέρνηση ανέφερε ότι δεν θα αυξηθεί η τιμή των καυσίμων από την 1η Απριλίου, είτε αποφασιστεί να δοθούν επιδοτήσεις είτε όχι.

Οι αρχές προέτρεψαν επίσης τους πολίτες να μην πανικοβάλλονται από τις «ψευδείς πληροφορίες» που κυκλοφορούν σχετικά με την επικείμενη αύξηση των τιμών.

Τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή αύριο Τετάρτη και θα επανεξεταστούν σε δύο μήνες. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομήσει 7,1-7,6 δισεκ. δολάρια.

Η Ινδονησία, αν και παράγει πετρέλαιο, εισάγει επίσης μεγάλες ποσότητες και επιδοτεί τα καύσιμα και το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση. Η επιδότηση αυτή ανέρχεται σε 12,3 δισεκ. δολάρια και καλύπτει περίπου το 5% του ετήσιου προϋπολογισμού για το 2026. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός αυτός συντάχθηκε με βάση την τιμή του βαρελιού στα 70 δολάρια, αλλά σήμερα έχει ξεπεράσει τα 100, γεγονός που δυσχεραίνει την προσπάθεια του κράτους να συγκρατήσει τις τιμές στην αντλία, σύμφωνα με το ΑΠΕ