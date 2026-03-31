Έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αλλά και στη Ρωσία και την Ουκρανία, κάνει ο Δαλάι Λάμα, τονίζοντας πως «η βία οδηγεί μόνο σε περισσότερες συγκρούσεις, και μια διαρκής λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του διαλόγου».

Σε επιστολή του, που δημοσιεύθηκε στο X, ο 90χρονος βουδιστής ηγέτης δήλωσε ότι υποστηρίζει την έκκληση του Πάπα Λέοντα XIV για ειρήνη.

«Η ιστορία μας έχει δείξει ξανά και ξανά ότι η βία γεννά μόνο περισσότερη βία και δεν αποτελεί ποτέ μια διαρκή βάση για την ειρήνη», είπε.

«Μια μόνιμη λύση στις συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή ή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, πρέπει να βασίζεται στον διάλογο, τη διπλωματία και τον αμοιβαίο σεβασμό – με την αντίληψη ότι, στο βαθύτερο επίπεδο, είμαστε όλοι αδελφοί και αδελφές», πρόσθεσε ο κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης.

«Προτρέπω και προσεύχομαι ώστε η βία και οι συγκρούσεις να τερματιστούν σύντομα», συμπλήρωσε.