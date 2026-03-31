Έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αλλά και στη Ρωσία και την Ουκρανία, κάνει ο Δαλάι Λάμα, τονίζοντας πως «η βία οδηγεί μόνο σε περισσότερες συγκρούσεις, και μια διαρκής λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του διαλόγου».
Σε επιστολή του, που δημοσιεύθηκε στο X, ο 90χρονος βουδιστής ηγέτης δήλωσε ότι υποστηρίζει την έκκληση του Πάπα Λέοντα XIV για ειρήνη.
«Η ιστορία μας έχει δείξει ξανά και ξανά ότι η βία γεννά μόνο περισσότερη βία και δεν αποτελεί ποτέ μια διαρκή βάση για την ειρήνη», είπε.
«Μια μόνιμη λύση στις συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή ή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, πρέπει να βασίζεται στον διάλογο, τη διπλωματία και τον αμοιβαίο σεβασμό – με την αντίληψη ότι, στο βαθύτερο επίπεδο, είμαστε όλοι αδελφοί και αδελφές», πρόσθεσε ο κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης.
«Προτρέπω και προσεύχομαι ώστε η βία και οι συγκρούσεις να τερματιστούν σύντομα», συμπλήρωσε.
MESSAGE— Dalai Lama (@DalaiLama) March 31, 2026
I wholeheartedly endorse the powerful appeal for peace made by the Holy Father, Pope Leo, during his Palm Sunday Mass. His call for the laying down of arms and the renunciation of violence resonated profoundly with me, as it speaks to the very essence of what all major… pic.twitter.com/Md0riCApbM