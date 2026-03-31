Η κυβέρνηση της Ινδονησίας απηύθυνε σήμερα έκκληση στις εμπόλεμες πλευρές στη Μέση Ανατολή να τηρούν «το διεθνές δίκαιο», μετά τους θανάτους τριών στρατιωτικών της που υπηρετούσαν στις τάξεις της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο και σκοτώθηκαν σε δυο χωριστά επεισόδια, προχθές Κυριακή και χθες Δευτέρα.

«Η ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων οφείλει να είναι απόλυτη προτεραιότητα. Όλα τα εμπόλεμα μέρη πρέπει αμέσως να αναλάβουν τη δέσμευση να τηρούν το διεθνές δίκαιο και να εγγυώνται την ασφάλεια του προσωπικού διατήρησης της ειρήνης», τόνισε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ στην Τζακάρτα.