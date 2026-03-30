Ένα βίντεο με τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές από την εκδήλωση για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος στα social media, αποτυπώνοντας το κλίμα της γιορτής και τη δυναμική παρουσία της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το βίντεο κλείνει με τη φράση «Ζήτω η Ελλάδα, God bless America», όπως την απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, δίνοντας έναν ιδιαίτερα συμβολικό τόνο στην εκδήλωση.

Στα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν ξεχωρίζουν οι χαλαρές στιγμές με welcome drinks, τα χαμόγελα και τα πειράγματα μεταξύ των παρευρισκόμενων, αλλά και το θερμό χειροκρότημα που ακολούθησε την ευχή του Ντόναλντ Τραμπ για την Ελλάδα.

Δείτε το βίντεο από τον Λευκό Οίκο:

Greek Independence Day Celebration at the White House: Postcard Edition 🇬🇷🇺🇸 pic.twitter.com/OeGsG0qhFi — The White House (@WhiteHouse) March 30, 2026

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με το αυθόρμητο γέλιο της να αποτυπώνει το ευχάριστο κλίμα της βραδιάς.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη και συγκέντρωσε σημαντικές προσωπικότητες από την ελληνική κοινότητα στις ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον ενεργό ρόλο και την επιρροή της ομογένειας.