Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας παρότρυναν τους Ισραηλινούς νομοθέτες να εγκαταλείψουν ένα νομοσχέδιο που θα διεύρυνε σημαντικά τις δυνατότητες επιβολής της θανατικής ποινής στο Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Οι υπουργοί εξέφρασαν τη «βαθιά ανησυχία» τους για το νομοσχέδιο, το οποίο θα τεθεί σε ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε η κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε την Κυριακή (29/03).

«Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τον de facto μεροληπτικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου. Η υιοθέτηση αυτού του νομοσχεδίου θα έθετε σε κίνδυνο τις δεσμεύσεις του Ισραήλ όσον αφορά τις δημοκρατικές Αρχές», πρόσθεσαν οι υπουργοί στην ανακοίνωση.