Η Βανέσα Τραμπ πραγματοποίησε τις πρώτες της αναρτήσεις στα social media μετά τη σύλληψη του συντρόφου της Τάιγκερ Γουντς, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος.

Η πρώτη φωτογραφία που «ανέβασε» η πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, απεικονίζει τη 18χρονη κόρη της Κάι Τραμπ να ποζάρει με τον Άλαν Κούρνικοφ και τον Τζέισον Στέισι στο Miami Open.

Η δεύτερη ανάρτηση ήταν ένα βίντεο της Kai να κάνει διάλογο με θαυμαστές στο Instagram. «Η μαμά μου με μύησε στο γκολφ», είπε η 18χρονη Κάι.

Η Βανέσα Τραμπ απέφυγε να κάνει την οποιαδήποτε αναφορά στις «περιπέτειες» του νυν συντρόφου της, ο οποίος έχει εντοπιστεί αρκετές φορές να έχει κάνει χρήση αλκοόλ και να οδηγεί.

Μόλις την Παρασκευή, ο 50χρονος Τάιγκερ Γουντς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με ανατροπή στο νησί Τζούπιτερ της Φλόριντα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο θρυλικός παίκτης γκολφ οδηγούσε ένα «σκουρόχρωμο Land Rover» όταν επιχείρησε να προσπεράσει ένα φορτηγό καθαριότητας, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του.