Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τουλάχιστον 18 άτομα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, κατά του πολέμου με το Ιράν, καθώς διέλυαν με τη βία τέτοιες διαδηλώσεις σε αρκετές μεγάλες πόλεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 13 διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ και πέντε στη Χάιφα. Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται επίσης στην Ιερουσαλήμ και στη Μπεερ Σεβά.

Οι διαδηλώσεις σηματοδοτούν την πρώτη φορά που αντικυβερνητικές ομάδες συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες κατά του εν εξελίξει πολέμου, μετέδωσε το Times of Israel. Κατά τις πρώτες εβδομάδες των συγκρούσεων, τέτοιες διαδηλώσεις οργανώνονταν και παρακολουθούνταν σχεδόν αποκλειστικά από αριστερούς ακτιβιστές.

About fifteen minutes after the protest began at Habima Square in Tel Aviv, police violently dispersed around 1,000 demonstrators protesting the war in Iran. Protesters responded with chants of “the police are criminal.” Police confiscated sound equipment and arrested… pic.twitter.com/aS4SiBcbAK — Yanal Jabarin ينال جبارين | ינאל ג׳בארין (@JbareenYanal) March 28, 2026

Στη διαμαρτυρία στη Χάιφα, η οποία συγκέντρωσε περίπου 100 άτομα, οι διαδηλωτές κυμάτιζαν ισραηλινές σημαίες ενώ φώναζαν συνθήματα κατά των εν εξελίξει συγκρούσεων. Ένας διαδηλωτής κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε: «Εκατομμύρια παιδιά μεγαλώνουν σε καταφύγια από βόμβες».

Ορισμένοι συμμετέχοντες κινήθηκαν για να μπλοκάρουν έναν δρόμο, σύμφωνα με την αστυνομία, με αποτέλεσμα ο διοικητής που βρισκόταν στον τόπο να κηρύξει τη συγκέντρωση παράνομη.

Η αστυνομία της Χάιφα δηλώνει ότι συνέλαβε παραβάτες του νόμου, αν και τουλάχιστον δύο από τους συλληφθέντες δεν φαίνεται να εμπόδιζαν την κυκλοφορία τη στιγμή της σύλληψής τους, όπως φαίνεται σε βίντεο από τη διαδήλωση.

המשטרה מפנה בכוח מפגינים נגד המלחמה בתל אביב.

צילום: יאיר פולדש pic.twitter.com/jCnRw0rtcH — הארץ חדשות (@haaretznewsvid) March 28, 2026

Η αστυνομία διέλυσε μια παρόμοια διαδήλωση στην πλατεία Χαμπίμα του Τελ Αβίβ, αφού κρίθηκε παράνομη, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Εσωτερικού Μετώπου για την περίοδο του πολέμου, οι οποίοι περιορίζουν τις δημόσιες συγκεντρώσεις σε εξωτερικούς χώρους σε 50 άτομα.