Το Ισραήλ ίσως είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου υπάρχει τόσο ισχυρή δημόσια στήριξη για τη σύγκρουση με το Ιράν.

Παρά τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα – τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί από ιρανικούς πυραύλους από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, ενώ το κλείσιμο σχολείων και ο ήχος των σειρήνων για πυραυλικές επιθέσεις αποτελούν πλέον ρουτίνα – οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη υπερβαίνει το 90% μεταξύ των Εβραίων Ισραηλινών.

Η αντίθεση με τον υπόλοιπο κόσμο είναι έντονη. Σχεδόν έναν μήνα μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 60% των Αμερικανών αντιτίθεται στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ μόλις ένας στους τέσσερις στήριξε τα αρχικά πλήγματα. Στον Κόλπο, την Ευρώπη και την Ασία, η σύγκρουση είναι ευρέως αντιδημοφιλής, καθώς οι σοβαρές οικονομικές συνέπειες αρχίζουν ήδη να γίνονται αισθητές.

Η ανταποκρίτρια του Guardian για τη Μέση Ανατολή, Emma Graham-Harrison, που εδρεύει στην Ιερουσαλήμ, αναλύει πώς βιώνεται ο πόλεμος στο εσωτερικό του Ισραήλ – και ποιες είναι οι πολιτικές συνέπειες για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Αισθάνονται ότι βρίσκονται υπό πολιορκία»

Από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου το 2023 – τη φονικότερη ημέρα για Ισραηλινούς πολίτες στην ιστορία της χώρας – πολλοί Εβραίοι Ισραηλινοί αισθάνονται ότι βρίσκονται υπό πολιορκία σε έναν εχθρικό κόσμο, λέει η Graham-Harrison.

Αυτή η αίσθηση εξακολουθεί να επηρεάζει την καθημερινότητα: πολλοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μια επιθετική πολιτική ασφάλειας είναι ο μόνος τρόπος να προστατευτούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, ανεξαρτήτως της διεθνούς αντίδρασης.

«Νομίζω ότι η στήριξη πολλών στον πόλεμο με το Ιράν βασίζεται στην ιδέα ότι η βραχυπρόθεσμη ταλαιπωρία εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη ασφάλεια, αν και πολλοί ειδικοί στην ασφάλεια λένε ότι το Ισραήλ δεν έχει σαφή στρατηγική για να μετατρέψει εντυπωσιακά τακτικά επιτεύγματα, όπως η εξόντωση του Αλί Χαμενεΐ, σε μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Στο πιο ακραίο επίπεδο, υπάρχει θάνατος, τραυματισμοί, απώλειες και ζημιές σε περιουσίες, τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο, οι άνθρωποι σηκώνονται συνεχώς τη νύχτα για να πάνε σε καταφύγια. Αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση στο Ισραήλ ότι αν αντέξεις όλα αυτά, θα αποκτήσεις μακροπρόθεσμη ασφάλεια», λέει η Emma.

Η ζωή στην Ιερουσαλήμ παραμένει περιορισμένη λόγω των συνθηκών πολέμου. Πολλοί εργάζονται από το σπίτι, ενώ υπάρχουν περιορισμοί στη λειτουργία επιχειρήσεων, από καφέ μέχρι γυμναστήρια.

«Ο κόσμος είναι πολύ κουρασμένος, γιατί δεν ξέρεις πότε θα έρθει η επόμενη προειδοποίηση. Στην Ιερουσαλήμ, όταν ηχήσουν οι σειρήνες, έχεις 90 δευτερόλεπτα για να φτάσεις σε καταφύγιο. Στον βορρά, όπου πέφτουν οι ρουκέτες, οι άνθρωποι έχουν μόλις λίγα δευτερόλεπτα», σημειώνει.

Και αυτό ισχύει μόνο αν υπάρχει καταφύγιο κοντά. Οι Παλαιστίνιοι πολίτες του Ισραήλ έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να έχουν πρόσβαση σε καταφύγια και είναι πολύ λιγότερο πιθανό να στηρίζουν τον πόλεμο σε σχέση με τους Εβραίους Ισραηλινούς. Στη Δυτική Όχθη δεν υπάρχουν σειρήνες, παρότι το Ισραήλ, ως κατοχική δύναμη, έχει ευθύνη για τον άμαχο πληθυσμό. Την περασμένη εβδομάδα, τέσσερις γυναίκες σκοτώθηκαν σε σαλόνι ομορφιάς κοντά στη Χεβρώνα.

Οι εκλογικές προοπτικές του Νετανιάχου

Η ευρεία στήριξη στον πόλεμο με το Ιράν δεν φαίνεται να μεταφράζεται σε πολιτικό όφελος για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με την Emma. Οι πρώτες εκλογές μετά την 7η Οκτωβρίου αναμένεται να διεξαχθούν αργότερα μέσα στο έτος, με τον Νετανιάχου να υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις.

«Υπάρχει πλειοψηφική στήριξη στην απόφασή του να ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο και στον τρόπο που τον διαχειρίζεται, ακόμη και από ανθρώπους που δεν θέλουν να του δώσουν άλλη θητεία. Με τη Γάζα, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι δεν πίστευαν πάντα πως έπαιρνε αποφάσεις για λόγους ασφάλειας. Πίστευαν ότι έπαιζαν ρόλο και προσωπικοί λόγοι. Σε αυτό το θέμα, όμως, τον εμπιστεύονται πολύ περισσότερο», λέει.

«Παρόλα αυτά, δεν φαίνεται να θέλουν να τον επαναφέρουν στην εξουσία. Και αν ο συνασπισμός του δεν εξασφαλίσει αρκετές έδρες, τότε ο ίδιος ανησυχεί ιδιαίτερα, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δίκη για διαφθορά και έχει ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει, πιέζοντας τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, να του δώσει προληπτική χάρη.»

Ο κίνδυνος για τη σχέση με τις ΗΠΑ

Παράλληλα, ακόμη και υποστηρικτές του πολέμου ανησυχούν ότι η επιλογή επίθεσης στο Ιράν μπορεί να έχει θέσει σε κίνδυνο τη σημαντικότερη διπλωματική σχέση της χώρας.

«Περισσότεροι από ένας αξιωματούχοι των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών και του στρατού που μίλησα μαζί τους είπαν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος του πολέμου είναι η μακροπρόθεσμη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει στη σχέση Ισραήλ–ΗΠΑ», σημειώνει η Emma.

Ιστορικά, η ισραηλινή εξωτερική πολιτική βασιζόταν στη διατήρηση διακομματικών σχέσεων στις ΗΠΑ. Ο Νετανιάχου, ωστόσο, φαίνεται να έχει επενδύσει σχεδόν αποκλειστικά στη στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ έδειχναν ήδη μείωση της στήριξης προς το Ισραήλ πριν ακόμη ξεκινήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν.

«Αν αυτός ο πόλεμος καταλήξει να θεωρηθεί αποτυχία στις ΗΠΑ, τότε η απόφαση του Τραμπ να εμπλακεί θα εξεταστεί πολύ πιο αυστηρά, και θα επανέλθει η ρητορική που είδαμε και στην παραίτηση του Τζο Κεντ», λέει.

«Αν δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου μελλοντικοί Αμερικανοί πρόεδροι – είτε Δημοκρατικοί είτε Ρεπουμπλικάνοι – δεν θέλουν τόσο στενή σχέση με το Ισραήλ, τότε ακόμη και σημαντικά στρατιωτικά κέρδη μπορεί να αποδειχθούν μια πύρρειος νίκη, γιατί αυτή η συμμαχία είναι θεμελιώδης για το Ισραήλ.»

Η διεθνής απομόνωση του Ισραήλ

«Ένα στοιχείο που βρίσκω εντυπωσιακό είναι ότι, αν δούμε την ιστορία του Ισραήλ, η ασφάλεια στα σύνορά του επιτεύχθηκε μέσω συμφωνιών με την Ιορδανία και την Αίγυπτο – χώρες που κάποτε θεωρούνταν υπαρξιακές απειλές, όπως σήμερα το Ιράν. Η απροθυμία να εξεταστούν αυτά τα παραδείγματα ή να συζητηθούν ως θετικά, και η επιμονή ότι η ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω στρατιωτικής ισχύος, είναι πραγματικά ανησυχητική», λέει η Emma.

Παρά τη διεθνή κριτική και το αυξανόμενο οικονομικό κόστος, οι περισσότεροι Ισραηλινοί δεν φαίνεται να αποθαρρύνονται.

«Το Ισραήλ μπορεί να είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου υπάρχει τόσο ευρεία στήριξη για αυτόν τον πόλεμο. Κανείς άλλος δεν είναι πραγματικά ευχαριστημένος. Οι Αμερικανοί σίγουρα όχι. Κανείς στον Κόλπο. Για τους ανθρώπους στον Λίβανο και το Ιράν, αυτό είναι φρικτό. Οι απλοί Ιρανοί, όσο κι αν αντιπαθούν την κυβέρνησή τους και έχουν ρισκάρει τη ζωή τους για να διαμαρτυρηθούν, δεν σημαίνει ότι βλέπουν τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς ως δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον. Αρκεί να σκεφτεί κανείς το Ιράκ», λέει.

«Αυτό αντικατοπτρίζει το πόσο απομονωμένο είναι ήδη το Ισραήλ – και κάτι που πιθανότατα θα επιδεινωθεί όσο συνεχίζεται αυτή η σύγκρουση».