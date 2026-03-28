Ένας μήνας συμπληρώνεται από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η κλιμάκωση έχει τη δική της δυναμική. Κάθε αποτυχημένη πίεση, κάθε αναποτελεσματικό πλήγμα, κάθε υπαναχώρηση τελεσιγράφου αυξάνει την πίεση για περαιτέρω κλιμάκωση. Οι αμερικανικές δυνάμεις περιμένουν αυτό το Σαββατοκύριακο το νεύμα, την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

Το νησί Χαργκ δεν είναι πλέον θεωρητικό. Μιλάνε για ακριβές σημείο. Ένα κοραλλιογενές νησί περίπου 20,7 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον βόρειο Περσικό Κόλπο, το Χαργκ διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ κάλεσε τον Τραμπ να «καταλάβει το Χαργκ», ενώ ο απόστρατος αντιστράτηγος Κιθ Κέλογκ δήλωσε «ένθερμος υποστηρικτής» παρουσίας στρατευμάτων εκεί.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν οι ΗΠΑ μπορούν να καταλάβουν το Χαργκ, αλλά αν μπορούν να το αντέξουν- σε αίμα, σε κόστος, στη σταθερότητα των συμμάχων τους στον Κόλπο και στην πολιτική αξιοπιστία που εξατμίζεται τη στιγμή που το πρώτο φέρετρο επιστρέψει στην πατρίδα. Τέσσερις εβδομάδες πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, και τα διακυβεύματα έχουν ανέβει πολύ πιο ψηλά απ’ ό,τι είχε προβλέψει η Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε στο Truth Social ότι θα «χτυπήσει και θα αφανίσει» τα εργοστάσια ενέργειας του Ιράν αν δεν άνοιγε ξανά το Στενό του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες. Η προθεσμία πέρασε.

Υπαναχώρησε και, για δεύτερη φορά, ανέβαλε το ίδιο του το τελεσίγραφο, παρουσιάζοντάς το ως «παραγωγικές συνομιλίες». Η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι υπήρξαν συνομιλίες και επέμεινε ότι η αναδίπλωση οφείλεται στον «φόβο για την αντίδραση του Ιράν».

Η αεροπορική εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ υποτίθεται ότι θα έσπαγε το Ιράν. Δεν το έκανε. Τώρα οι «γεράκια» πιέζουν για χερσαία επέμβαση. Όμως ο πόλεμος εδάφους που συζητείται δεν θέτει απλώς σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές σε ένα νησί μόλις 24 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιράν. Απειλεί ολόκληρη τη στρατιωτική αρχιτεκτονική των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο — τις βάσεις, τις συμμαχίες και την ενεργειακή υποδομή που στήριζε την αμερικανική κυριαρχία στη Δυτική Ασία για δεκαετίες.

Η συζήτηση για χερσαία εισβολή δεν είναι πλέον υποθετική. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν καταθέσει λεπτομερή αιτήματα προετοιμασίας για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων. Τρεις αμφίβιες ομάδες πεζοναυτών κατευθύνονται προς τον Περσικό Κόλπο. Μέχρι να φτάσουν όλες οι μονάδες, μεταξύ 6.000 και 8.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα βρίσκονται σε απόσταση κρούσης από το Ιράν.

Όμως η σύνθεση αυτών των δυνάμεων αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ ρητορικής και πραγματικότητας. Ο στρατιωτικός αναλυτής Ρούμπεν Στιούαρτ σημείωσε ότι ό,τι αναπτύσσεται είναι «συμβατό με διακριτές, χρονικά περιορισμένες επιχειρήσεις, όχι με παρατεταμένη χερσαία εκστρατεία».

Αυτό που συστηματικά υποτιμούν τα «γεράκια» της Ουάσιγκτον είναι ότι το Ιράν έχει περάσει δεκαετίες προετοιμαζόμενο ακριβώς για αυτό το σενάριο – όχι για να ταιριάξει τη δύναμη πυρός των ΗΠΑ, αλλά για να καταστήσει οποιονδήποτε χερσαίο πόλεμο απαγορευτικά δαπανηρό.

Στη θάλασσα, το δόγμα του Ιράν βασίζεται στον ασύμμετρο πόλεμο: εκατοντάδες ταχύπλοα επιθετικά σκάφη, παράκτιες πυραυλικές συστοιχίες, περίπου 5.000 ναυτικές νάρκες, πάνω από 1.000 μη επανδρωμένα «καμικάζι» σκάφη και μικρά υποβρύχια κλάσης Ghadir για τα ρηχά νερά του Κόλπου.

Ο Περσικός Κόλπος δεν είναι ανοιχτός ωκεανός· είναι ένας γεωγραφικά διαμορφωμένος διάδρομος, ενισχυμένος από στρατηγικό δόγμα, σχεδιασμένος να «καταπίνει» συμβατική ναυτική ισχύ.

Στην ξηρά, η κλίμακα είναι καθοριστική. Το Ιράν είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το Ιράκ, με πληθυσμό άνω των 90 εκατομμυρίων. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μια συμβατική εισβολή θα απαιτούσε «εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες». Οι ΗΠΑ έχουν σήμερα λιγότερους από 8.000 που κινούνται προς την περιοχή. Αυτός δεν είναι πόλεμος που το Ιράν χρειάζεται να κερδίσει, αλλά ένας πόλεμος σχεδιασμένος να μην μπορεί να διατηρήσει η Ουάσιγκτον.

Από την έναρξη του πολέμου, το Ιράν έχει ήδη δείξει την ικανότητά του για κλιμάκωση. Πύραυλοι και drones έχουν στοχεύσει υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, ΗΑΕ, Ιορδανία και Σαουδική Αραβία. Ενεργειακές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια και μονάδες αφαλάτωσης έχουν δεχθεί επιθέσεις.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν συντριπτική αντίθεση σε έναν χερσαίο πόλεμο. Έρευνα της Quinnipiac δείχνει ότι το 74% των ψηφοφόρων αντιτίθεται στην αποστολή στρατευμάτων, ενώ το CNN καταγράφει ελάχιστη υποστήριξη για κλιμάκωση. Η κατάληψη του Χαργκ πιθανότατα θα πυροδοτούσε πολύ ευρύτερη αντίδραση. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ρητά για «συνεχείς και αμείλικτες επιθέσεις» σε περιφερειακές υποδομές αν καταληφθεί ιρανικό έδαφος