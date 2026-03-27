Σκηνές έντονου συνωστισμού καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στα βενζινάδικα της Ταϊλάνδη, καθώς χιλιάδες οδηγοί σπεύδουν να γεμίσουν ρεζερβουάρ και μπιτόνια πριν τεθεί σε ισχύ σημαντική αύξηση στις τιμές των καυσίμων.

Η απόφαση της κυβέρνησης για άνοδο κατά 6 μπατ ανά λίτρο – μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών – έχει πυροδοτήσει κύμα πανικού και πολύωρες ουρές.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν πολίτες να περιμένουν υπομονετικά για ώρες, κρατώντας ακόμα και 2-3 μπιτόνια ο καθένας, προσπαθώντας να προλάβουν τις νέες τιμές. Η εικόνα θυμίζει αντίστοιχα περιστατικά στην Ινδία, όπου οδηγοί έφτασαν μέχρι και σε συγκρούσεις για λίγα λίτρα βενζίνης.

Γιατί αυξάνονται οι τιμές

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην εκτίναξη των διεθνών τιμών ενέργειας, ως άμεση συνέπεια της γεωπολιτικής έντασης και του πολέμου με το Ιράν. Οι αρχές της Ταϊλάνδης κάνουν λόγο για «επείγουσα ανάγκη» ενίσχυσης του κρατικού ταμείου καυσίμων, προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα στην αγορά.

«Μας αιφνιδίασε η αύξηση. Κατανοούμε τη διεθνή κατάσταση, αλλά θα θέλαμε πιο σταδιακές αλλαγές», δήλωσε χαρακτηριστικά πολίτης που περίμενε σε ουρά πρατηρίου.

🇮🇳 Fuel crises in India are worsening due to closure of Hormuz Strait.



Massive crowds have gathered at petrol pump stations across multiple Indian states due to shortages and panic buying. Clashes on stations across India have resulted in two deaths.



India, with a population…

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τους εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών και τους διανομείς, οι οποίοι βλέπουν το κόστος λειτουργίας να εκτοξεύεται χωρίς αντίστοιχη αύξηση στα έσοδά τους.

«Δεν βγαίνουμε πλέον οικονομικά. Πολλοί ίσως αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα», ανέφερε οδηγός, αποτυπώνοντας την αγωνία του κλάδου.

Κλιμάκωση της κρίσης στην Ασία

Η ενεργειακή κρίση δεν περιορίζεται μόνο στην Ταϊλάνδη. Στις Φιλιππίνες, και ειδικότερα στη Μανίλα, εκατοντάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος καυσίμων. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται σε πανεθνική απεργία εργαζομένων στις μεταφορές, καθώς οι τιμές έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη της κρίσης.

Στο επίκεντρο της παγκόσμιας ενεργειακής αναταραχής βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, ένα κρίσιμο πέρασμα από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου. Η ενίσχυση των ελέγχων από το Ιράν έχει περιορίσει σημαντικά τη διέλευση πλοίων, προκαλώντας σοβαρό σοκ στην προσφορά καυσίμων.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, εφόσον συνεχιστεί η ένταση στη Μέση Ανατολή, οι πιέσεις στις τιμές των καυσίμων θα παραμείνουν υψηλές, με τις επιπτώσεις να γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στις ασιατικές αγορές.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με κυβερνήσεις και πολίτες να προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια νέα ενεργειακή πραγματικότητα που αλλάζει τα δεδομένα στην καθημερινότητα και την οικονομία.