Τα πλήγματα που εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στο Ιράν έχουν προκαλέσει ζημιές σε τουλάχιστον 120 μουσεία και ιστορικά κτίρια στη χώρα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από σχεδόν ένα μήνα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

«Τουλάχιστον 120 μουσεία, ιστορικά κτίρια και πολιτιστικοί τόποι σε διάφορες επαρχίες έχουν τεθεί απευθείας στο στόχαστρο και έχουν υποστεί βαριές δομικές ζημιές», δήλωσε ο Αχμάντ Αλαβί, αξιωματούχος στο υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Τεχεράνη τον οποίο επικαλείται η δημόσια τηλεόραση.