Όχι οθόνες πριν από την ηλικία των δύο ετών, όχι περισσότερο από μία ώρα την ημέρα μεταξύ των ηλικιών δύο και πέντε ετών: η βρετανική κυβέρνηση δημοσίευσε σήμερα τις επίσημες συστάσεις της για τον χρόνο μπροστά σε οθόνες για μικρά παιδιά.

Για να βοηθηθούν οι γονείς να θέσουν όρια και να αποφύγουν τις βλαβερές συνέπειες για τις οποίες προειδοποιούν πολλοί ειδικοί, οι κανόνες θα είναι απλοί. Συγκεκριμένα, προτείνεται να αποφεύγεται η έκθεση παιδιών ηλικίας δύο έως πέντε ετών σε οθόνες κατά τη διάρκεια των γευμάτων ή πριν τον ύπνο και να διασφαλίζεται, ει δυνατόν, ότι παρίσταται ενήλικας, σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε σήμερα ηλεκτρονικά από την κυβέρνηση στον επίσημο ιστότοπο που είναι αφιερωμένος στην πρώιμη παιδική ηλικία.

«Η ανατροφή των παιδιών στην ψηφιακή εποχή μπορεί να φαίνεται σαν μια πραγματική πρόκληση. Οι οθόνες είναι παντού και οι συμβουλές είναι συχνά αντιφατικές. Η κυβέρνησή μου δεν θα αφήσει τους γονείς να αντιμετωπίσουν αυτή τη μάχη μόνοι τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός των Εργατικών Κιρ Στάρμερ.

Ο Στάρμερ επρόκειτο σήμερα να επισκεφθεί σχολείο στο νότιο Λονδίνο για να ανακοινώσει αυτές τις νέες συστάσεις.

Αυτά τα μέτρα προκύπτουν από τα ευρήματα μιας έκθεσης που εκπονήθηκε από την κυβέρνηση, η οποία υπογραμμίζει ότι οι ειδικοί πιστεύουν πως «η παρατεταμένη παραμονή μπροστά σε οθόνες μπορεί να βλάψει βασικές αναπτυξιακές δραστηριότητες, όπως ο ύπνος, η σωματική δραστηριότητα, το δημιουργικό παιχνίδι και η αλληλεπίδραση με τους γονείς».

Οι γονείς «θέλουν σαφείς πληροφορίες χωρίς επικρίσεις σχετικά με το γιατί είναι σημαντικό να περιοριστεί ο χρόνος μπροστά σε οθόνες, οι οποίες να παρουσιάζονται με τρόπο που να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της καθημερινότητάς τους», τονίζει η Ρέιτσελ ντε Σόουζα, σύμβουλος της κυβέρνησης του Στάρμερ για την πολιτική για τα παιδιά η οποία ηγήθηκε της έκθεσης.

Αυτά τα μέτρα έρχονται σε συνέχεια άλλων ανακοινώσεων και αποφάσεων της κυβέρνησης των Εργατικών σε μια προσπάθεια καταπολέμησης των κινδύνων των ψηφιακών εργαλείων, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πρόσφατα ξεκίνησε μια διαβούλευση σχετικά με το εάν η χώρα θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία τον Δεκέμβριο απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών. Αυτή η διαβούλευση, η οποία ολοκληρώνεται στις 26 Μαΐου, εξετάζει επίσης άλλα είδη περιορισμών, για παράδειγμα την απαγόρευση εθιστικών λειτουργιών όπως η κύλιση (το γνωστό σκρολάρισμα ή «scrolling»).

Από τις 25 Ιουλίου 2025, οι ιστότοποι, τα κοινωνικά δίκτυα και οι πλατφόρμες κοινής χρήσης βίντεο πρέπει επίσης να εφαρμόζουν αυστηρή επαλήθευση ηλικίας για να αποτρέψουν την πρόσβαση των ανηλίκων κυρίως σε πορνογραφικό περιεχόμενο.