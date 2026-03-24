Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά την οποία τον κάλεσε να σταματήσει το Ιράν τις επιθέσεις σε χώρες του Περσικού Κόλπου και να προσέλθει σε συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Επανέλαβα ότι είναι απολύτως αναγκαίο να μπει ένα τέλος σε αυτές τις απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον κρατών της περιοχής, να διαφυλαχθούν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, και να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Oρμούζ», αναφέρει ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Κάλεσα το Ιράν να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις, καλή τη πίστει, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την αποκλιμάκωση και να παράσχει ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας σε ό,τι αφορά το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν» και τις ενέργειές του που προκαλούν «περιφερειακή αποσταθεροποίηση», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Γαλλίας.