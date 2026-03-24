Το νόμο στα χέρια της πήρε μια μητέρα, αφού απήγαγε τον 11χρονο που έκανε bullying στον αυτιστικό γιο της και κράτησε το παιδί μέχρι να ζητήσει συγγνώμη.

Η 40χρονη Σάννον Τουφούγκα από τη Γιούτα κατηγορείται για απαγωγή ανηλίκου και βαριά κακοποίηση ανηλίκου, αμφότερες κατηγορίες που αποτελούν κακουργήματα δευτέρου βαθμού. Σύμφωνα με τη New York Post, επρόκειτο να αντιμετωπίσει χειρότερες κατηγορίες, ωστόσο η Εισαγγελία της Κομητείας ζήτησε να υποβαθμιστούν, γιατί κάτι τέτοιο «θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της δικαιοσύνης».

Το αμερικανικό δημοσίευμα έγραψε ότι ο 11χρονος εκφόβιζε για καιρό τον γιο της Σάννον και εφόσον η μητέρα δεν έβρισκε λύση, αποφάσισε να δράσει.

Έτσι, τον Σεπτέμβριο γύριζε με το αυτοκίνητό της τη γειτονιά, ψάχνοντας τον νεαρό θύτη και όταν τον εντόπισε, τον ανάγκασε να μπει στο όχημα.

Στη συνέχεια, τον μετέφερε σπίτι της όταν απουσίαζε ο γιος της και απείλησε να τον κρατήσει αιχμάλωτο για καιρό, εκτός αν ζητούσε συγγνώμη. Ο ανήλικος, με δάκρυα στα μάτια, ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι δεν θα ενοχλήσει ξανά τον γιο της, με τη 40χρονη να απειλεί πως αν συμβεί κάτι, τότε ο σύζυγός της «θα τον δείρει άσχημα».

Έπειτα, έβαλε τον 11χρονο ξανά στο αμάξι της και τον άφησε στο σπίτι του.

Η υπόθεση δεν απασχόλησε την αστυνομία μέχρι και τη Δευτέρα, όταν οι γονείς του 11χρονου απευθύνθηκαν στις αρχές, αναφέροντας ότι πλέον το παιδί τους φοβάται μέχρι και τη σκιά του.

Σύμφωνα με έγγραφα που κατέθεσαν, ο 11χρονος βιώνει πλέον «έντονο άγχος και αναγκάστηκε να αλλάξει σημαντικά τις καθημερινές του συνήθειες».

Η υπόθεση έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στη Γιούτα, με ορισμένους να στηρίζουν τη μητέρα, αναφέροντας ότι απλώς έκανε στον 11χρονο αυτά που έκανε στο παιδί της, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι σαν ενήλικας έπρεπε να φερθεί πιο ώριμα.