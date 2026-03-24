Η πολεμική σύγκρουση που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση των θυμάτων, με χιλιάδες νεκρούς σε πολλές χώρες της περιοχής, καθώς οι επιθέσεις και τα αντίποινα συνεχίζονται χωρίς διακοπή. Από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν και ακολούθησαν ιρανικά πλήγματα, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, ενώ οι απολογισμοί που δίνονται στη δημοσιότητα δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα από το Reuters.

Στο Ιράν, η μη κυβερνητική οργάνωση HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε στις 22 Μαρτίου ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 3.268 από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 1.443 από τα θύματα είναι άμαχοι, ανάμεσά τους τουλάχιστον 217 παιδιά. Όπως επισημαίνει η οργάνωση, τα στοιχεία της βασίζονται σε αναφορές από το πεδίο, τοπικά δίκτυα, ιατρικές και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και σε πηγές ανοικτού κώδικα και επίσημες ανακοινώσεις.

Από την άλλη πλευρά, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν κάνουν λόγο για 1.270 νεκρούς, ενώ ο πρεσβευτής της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαεΐντ, δήλωσε στις 6 Μαρτίου ότι «τουλάχιστον 1.332 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου». Η απόκλιση ανάμεσα στους αριθμούς παραμένει ανεξήγητη.

Παράλληλα, δεν έχει διευκρινιστεί εάν στους παραπάνω απολογισμούς περιλαμβάνονται οι τουλάχιστον 104 ναυτικοί που, σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, έχασαν τη ζωή τους όταν αμερικανικό υποβρύχιο τορπίλισε ιρανικό πολεμικό πλοίο ανοικτά της Σρι Λάνκα στις 4 Μαρτίου.

Στον Λίβανο, οι ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 1.039 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι λιβανικές υγειονομικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 100 από τα θύματα είναι παιδιά.

Στο Ιράκ, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 81, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, με την πλειονότητα να ανήκει στις σιιτικές Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης. Επιπλέον, ένας αλλοδαπός μέλος πληρώματος σκοτώθηκε σε επίθεση κατά τάνκερ κοντά σε λιμάνι της χώρας, σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματούχους ασφαλείας.

Στο Ισραήλ, 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων. Σε ξεχωριστό περιστατικό, ένας Ισραηλινός πολίτης σκοτώθηκε στις 22 Μαρτίου κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, όταν ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ. Όπως ανακοινώθηκε, τα πυρά πυροβολικού εκτοξεύθηκαν υπό λάθος γωνία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί αγρότης στην περιοχή. Πρόκειται για τον πρώτο Ισραηλινό πολίτη που χάνει τη ζωή του στη συγκεκριμένη συνοριακή ένταση, η οποία εξελίσσεται παράλληλα με τον πόλεμο στο Ιράν.

Στη Δυτική Όχθη, τέσσερις Παλαιστίνιες σκοτώθηκαν από ιρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή που τελεί υπό ισραηλινή κατοχή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετρούν 13 νεκρούς στρατιώτες. Οι έξι σκοτώθηκαν όταν αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού συνετρίβη στο Ιράκ, ενώ οι υπόλοιποι επτά έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ιρανικά πλήγματα, ανάμεσά τους δύο στρατιωτικοί, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Στο Κατάρ, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις 22 Μαρτίου, όταν ελικόπτερο συνετρίβη στα χωρικά ύδατα της χώρας λόγω τεχνικής βλάβης κατά τη διάρκεια «πτήσης ρουτίνας», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας. Μεταξύ των θυμάτων ήταν τέσσερις Καταριανοί στρατιώτες και τρεις Τούρκοι, εκ των οποίων ο ένας ανήκε στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και οι άλλοι δύο ήταν τεχνικοί της αμυντικής εταιρείας Aselsan.

Στο Κουβέιτ έχουν αναφερθεί έξι θάνατοι, μεταξύ των οποίων δύο από ιρανικές επιθέσεις, δύο αξιωματούχοι του υπουργείου Εσωτερικών και δύο στρατιώτες.

Στη Συρία, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε κτίριο στην πόλη Σουέιντα, στη νότια χώρα, στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το πρακτορείο SANA.

Στο Ομάν, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στις 13 Μαρτίου από επίθεση με drone σε βιομηχανική περιοχή στην επαρχία Σόχαρ, στις πρώτες απώλειες που καταγράφονται εντός της χώρας, η οποία φιλοξενούσε συνομιλίες διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, ένας ακόμη άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του όταν βλήμα έπληξε το τάνκερ MKD VYOM, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, ανοικτά της Μασκάτ.

Στη Σαουδική Αραβία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βλήμα έπληξε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Αλ-Χαρζ, νοτιοανατολικά του Ριαντ.

Στο Μπαχρέιν, δύο θάνατοι καταγράφηκαν σε ισάριθμες ιρανικές επιθέσεις, με τη δεύτερη να πλήττει πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Μανάμα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Τέλος, στη Γαλλία, ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και έξι ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με drone στο βόρειο Ιράκ, όπου συμμετείχαν σε αποστολή εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.