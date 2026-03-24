Το Ιρακινό Κουρδιστάν διαβεβαίωσε σήμερα ότι έξι «ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι» σκότωσαν έξι στρατιώτες μέλη των Πεσμεργκά, των ένοπλων δυνάμεων αυτής της αυτόνομης περιφέρειας του βόρειου Ιράκ, που συνορεύει με το Ιράν.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο των Πεσμεργκά κατήγγειλε «μια δειλή επίθεση (…) που απέχει πολύ από κάθε αρχή καλής γειτονίας», έπειτα από «δύο διαφορετικές επιθέσεις» οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εναντίον της πέμπτης και της έβδομης μεραρχίας πεζικού κοντά στο Σοράν.

«Τις στοχοθέτησαν έξι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι», διαβεβαιώνεται στην ανακοίνωση, στην οποία γίνεται επίσης λόγος για 30 τραυματίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.