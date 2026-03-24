Αεροπορικά πλήγματα με στόχο εγκατάσταση, που ανήκει στις ιρακινές σιιτικές Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF) στη δυτική επαρχία Άνμπαρ, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 15 μαχητές, μεταξύ των οποίων ο διοικητής επιχειρήσεων των PMF στην Άνμπαρ, ενώ άλλοι 30 τραυματίστηκαν, έγινε γνωστό από πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας και υγειονομικούς.

Οι PMF επιβεβαίωσαν σε δήλωσή τους το θάνατο του διοικητή τους στην Άνμπαρ, του Σάαντ αλ-Μπαϊτζί, και δεκατεσσάρων από τους συντρόφους του. Κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ότι πραγματοποίησαν την επίθεση, λέγοντας πως αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα στοχοποίησε επιτελείο διοίκησης την ώρα που το προσωπικό της εκτελούσε τα καθήκοντά του.

Πηγές στους υγειονομικούς δήλωσαν πως μερικοί από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και ο απολογισμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Τα πλήγματα είχαν στόχο το αρχηγείο των PMF, όπου εκείνη τη στιγμή πραγματοποιούνταν συνεδρίαση με τη συμμετοχή ανώτερων διοικητών, πρόσθεσαν οι πηγές.

Οι PMF, γνωστές στα αραβικά ως Χασντ αλ-Σάαμπι, είναι μια οργάνωση ομπρέλα κυρίως σιιτικών παραστρατιωτικών παρατάξεων, που εντάχθηκε επισήμως στις ιρακινές κρατικές δυνάμεις ασφαλείας και περιλαμβάνει οργανώσεις οι οποίες είναι σύμμαχες του Ιράν. Ένοπλες οργανώσεις υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον βάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ αφότου ξέσπασε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του Ιράν, το Φεβρουάριο, δημιουργώντας φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.

Εξάλλου τουλάχιστον έξι κούρδοι μαχητές Πεσμεργκά σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν από επίθεση με ρουκέτες εναντίον της βάσης τους βόρεια της Αρμπίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν, έγινε σήμερα γνωστό από πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας και στους Πεσμεργκά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δεν έχει ξεκαθαριστεί μέχρι στιγμής ποιος πραγματοποίησε την επίθεση, πρόσθεσαν οι πηγές.