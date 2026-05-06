Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 6/5. Οι άνεμοι στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς τοπικά.

Πιο αναλυτικά: Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 10 έως 25, στην Ήπειρο από 9 έως 24, στη Θεσσαλία από 9 έως 27, στη Στερεά από 11 έως 26, στην Πελοπόννησο από 11 έως 25, στα Επτάνησα από 10 έως 21, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 10 έως 22 και στην Κρήτη από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από δυτικές 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι νότιοι μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.