Ο ισραηλινός στρατός θα καταλάβει στον νότιο Λίβανο μία ζώνη που θα εκτείνεται από τα ισραηλινά σύνορα μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, σε βάθος 30 χιλιομέτρων, για την ασφάλειά του, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «πραγματοποιούν ελιγμούς εντός του λιβανικού εδάφους για να καταλάβουν μία ζώνη προκεχωρημένης άμυνας», δηλώνει ο Κατς σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

«Οι πέντε γέφυρες επί του Λιτάνι που χρησίμευαν στη Χεζμπολάχ για να μετακινεί τρομοκράτες και όπλα έχουν καταστραφεί και ο στρατός θα ελέγχει τις υπόλοιπες γέφυρες και τη ζώνη ασφαλείας μέχρι τον Λιτάνι».

«Οι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου έχουν απομακρυνθεί προς βορρά και δεν θα επιστρέψουν νοτίως του Λιτάνι, όσο η ασφάλεια των κατοίκων του βορείου Ισραήλ δεν είναι εγγυημένη», είπε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.