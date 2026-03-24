Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν το Ισραήλ με «βαριά» πλήγματα με πυραύλους και drones εάν συνεχίσει «τα εγκλήματά του κατά των πολιτών του Λιβάνου και της Παλαιστίνης», κατά την 25η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Προειδοποιούμε τον εγκληματικό στρατό του καθεστώτος ότι εάν τα εγκλήματα κατά των πολιτών του Λιβάνου και της Παλαιστίνης συνεχιστούν», οι ισραηλινές δυνάμεις «θα γίνουν στόχος βαριών πληγμάτων με πυραύλους και drones», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης την ώρα που το Ισραήλ πληθαίνει τις επιθέσεις στο Λίβανο κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα καταλάβει μία «προκεχωρημένη αμυντική ζώνη» που θα εκτείνεται από τα σύνορά του μέχρι τον ποταμό Λιτάνι στο νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός θα ελέγχει τις εναπομείνασες γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι και τη ζώνη νότια του ποταμού, είπε ο Κατς, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.