Έντονες αντιδράσεις και σφοδρή καταδίκη από τοπικούς αξιωματούχους στην Καλιφόρνια προκάλεσε η δημοσιοποίηση βίντεο που έγινε viral, με τη σύλληψη μιας γυναίκας από άνδρες της ICE -της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ– στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο την Κυριακή 22 Μαρτίου.

Το βίντεο που αναρτήθηκε τη Δευτέρα από τοπικό δίκτυο το οποίο συνεργάζεται με το NBC, δείχνει τη γυναίκα να κλαίει και να φωνάζει καθώς οι άνδρες της ICE προσπαθούν να την ακινητοποιήσουν στο έδαφος και να της περάσουν χειροπέδες.

Στο βίντεο διακρίνεται η ανήλικη κόρη της επίσης να κλαίει.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της πολιτείας, Σκοτ Γουάινερ, δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ότι «το χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ οφείλεται εξ ολοκλήρου στον Τραμπ. (…) Ο Τραμπ θα μπορούσε να δώσει τέλος στην κρίση στα αεροδρόμια αύριο, αν δεχόταν να χρηματοδοτήσει την TSA χωρίς να θέτει άσχετα αιτήματα. Δεν συμφωνεί να το κάνει αυτό επειδή δεν νοιάζεται για τους ανθρώπους και θέλει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την εκστρατεία τρομοκρατίας του εναντίον των μεταναστευτικών κοινοτήτων».

The chaos at U.S. airports is entirely Trump’s fault. Democrats want to fund TSA. Trump is holding TSA funding hostage with his demand to fund ICE, Border Patrols & the ICE private prison gulags.



Trump could end the airport crisis tomorrow by agreeing to fund TSA without… — Senator Scott Wiener (@Scott_Wiener) March 24, 2026

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Λιούρι, επίσης Δημοκρατικός, χαρακτήρισε «ανησυχητικό» το περιστατικό.

Η Δημοκρατική βουλευτής Ντόρις Ματσούι, σε ανάρτησή της στο X, δήλωσε ότι είναι «βαθιά εξοργισμένη» για το περιστατικό.

«Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, φαίνεται μια μητέρα από το Σακραμέντο να συλλαμβάνεται βίαια από την ICE μπροστά στα μάτια της μικρής κόρης της στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για μια γειτόνισσά μας και μέλος της κοινότητάς μας».

«Αυτό το βίντεο αναδεικνύει τη σκληρότητα που βιώνουμε από τους πράκτορες της ICE του Τραμπ, αλλά και το μόνιμο τραύμα που θα προκληθεί σε όσους αναγκάζονται να γίνουν μάρτυρες της δυσανάλογης και θανατηφόρας απερισκεψίας τους. Απαιτώ απαντήσεις ως προς το γιατί η ICE αντιμετώπισε αυτή την κάτοικο του Σακραμέντο με τέτοια βία μπροστά στην κόρη της».

I am deeply angered by the video released of a Sacramento mother being forcibly detained by ICE in front her young daughter at San Francisco International Airport this weekend. This is our neighbor and a member of our community.



This video showcases the cruelty we have come to… — Rep. Doris Matsui (@DorisMatsui) March 23, 2026

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ICE, έγραψε στο Χ ότι το βίντεο απεικονίζει τη σύλληψη ατόμων που βρίσκονταν στις ΗΠΑ παράνομα.

«Αξιωματικοί της ICE συνέλαβαν την Αντζελίνα Λόπεζ-Χιμένεζ και τη Γουέντι Γκοντίνεζ-Λόπεζ στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο. Οι εν λόγω παράνομες μετανάστριες έχουν λάβει εντολή απέλασης από δικαστή μετανάστευσης ήδη από το 2019. Καθώς τις συνόδευαν στον διεθνή τερματικό σταθμό για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών, η Λόπεζ-Χιμένεζ προσπάθησε να διαφύγει και προέβαλε αντίσταση στους αστυνομικούς. Η ICE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαναπατρίσει την οικογένεια στη χώρα καταγωγής της, τη Γουατεμάλα», αναφέρεται στην ανάρτηση.

This arrest of ILLEGAL ALIENS occurred yesterday on March 22, 2026 — BEFORE ICE officers were deployed to airports to bolster TSA efforts.



ICE officers arrested Angelina Lopez-Jimenez and Wendy Godinez-Lopez at the San Francisco International Airport. These illegal aliens had a… https://t.co/Km8uoX9DJT — Homeland Security (@DHSgov) March 23, 2026

Η αντιμεταναστευτική καταστολή από άνδρες της ICE που έχει διατάξει ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταδικαστεί ευρέως από υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση παραβιάζει τη νόμιμη διαδικασία και τα δικαιώματα ελεύθερου λόγου και έχει δημιουργήσει ένα ανασφαλές περιβάλλον, κυρίως για τις εθνοτικές μειονότητες.

Ο ίδιος ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ενέργειές του στοχεύουν να βελτιώσουν την ασφάλεια στο εσωτερικό της χώρας και να μειώσουν την παράνομη μετανάστευση.

Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στο περιστατικό, ούτε είχαν ενημερωθεί από πριν και το χαρακτήρισαν «μεμονωμένο».

Οι λειτουργίες του αεροδρομίου συνεχίστηκαν χωρίς προβλήματα και δεν υπήρξαν επιπτώσεις για τις πτήσεις ή για τις διαδικασίες επιβίβασης των επιβατών εξαιτίας του περιστατικού, όπως ανακοινώθηκε.

Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο επίσης εξέδωσε ανακοίνωση σημειώνοντας ότι δεν συμμετείχε στο περιστατικό.