Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή εναντίον του χωριού Μπσαμούν, νοτιοανατολικά της Βηρυτού, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας εναντίον των νότιων προαστίων της πρωτεύουσας.

«Η επιδρομή που πραγματοποιήθηκε από τον ισραηλινό εχθρό εναντίον του χωριού Μπσαμούν, στην περιφέρεια του Άλεϊ, στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους που ανήκουν στον άμαχο πληθυσμό ενώ πέντε τραυματίστηκαν», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Το Μπσαμούν, το οποίο βρίσκεται στην ορεινή περιφέρεια του Άλεϊ, όπου ζουν κυρίως Δρούζοι, νοτιοανατολικά της Βηρυτού, απέχει από τα παραδοσιακά προπύργια του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, την περασμένη νύκτα άλλες επτά επιδρομές πραγματοποιήθηκαν εναντίον ισάριθμων συνοικιών των νότιων προαστίων της Βηρυτού που θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί απολογισμός.

Ισραηλινή επιδρομή είχε στοχοθετήσει και το βράδυ της Δευτέρας τα νότια προάστια της Βηρυτού. Σε εικόνες της τηλεόρασης του Γαλλικού Πρακτορείου (AFPTV) πυκνά σύννεφα καπνού φαίνονται να υψώνονται πάνω από τα νότια προάστια, που δεν είχαν βομβαρδιστεί από την Παρασκευή. Ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα ακούσθηκαν να υπερίπτανται της Βηρυτού και των περιχώρων της σε χαμηλό ύψος.

Νωρίς σήμερα το πρωί, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τον πληθυσμό να εκκενώσει δύο παραλιακούς οικισμούς κοντά στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι επιχειρεί εναντίον της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Λίβανος σύρθηκε στην περιφερειακή σύγκρουση στις αρχές Μαρτίου, έπειτα από πλήγματα της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ ως αντίποινα για το θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ διεξάγει μαζικά αντίποινα με μια εκτεταμένη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων στον Λίβανο και χερσαίων επιδρομών σε μια ζώνη κατά μήκος των συνόρων, που έχουν προκαλέσει περίπου χίλιους νεκρούς και περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.