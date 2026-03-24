Μια γυναίκα από το Κεντάκι των ΗΠΑ χαμογελούσε στη φωτογραφία σύλληψης της, αφού η αστυνομία δήλωσε ότι, μεθυσμένη, πέρασε με το Tesla της μέσα από πλήθος πεζών, τραυματίζοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Η 20χρονη Κάιντενς Κάρπεντερ, όπως αναφέρει η New York Post, έδειξε τα λευκά της δόντια για τη φωτογραφία σύλληψης της στο κέντρο κράτησης της Fayette County την Κυριακή, λίγες ώρες μετά την καταγγελία ότι οδήγησε το αυτοκίνητό της μέσα από μια ομάδα ανθρώπων σε πάρκινγκ στο κέντρο του Lexington.

Ανησυχητικά βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο X δείχνουν την 20χρονη, η οποία μύριζε έντονα αλκοόλ σύμφωνα με την αστυνομία, να τσακώνεται με τέσσερα άτομα στο πεζοδρόμιο, πριν μπει στο μαύρο Tesla της και το βάλει όπισθεν. Στη συνέχεια, από αεροφωτογραφία φαίνεται το όχημα να επιταχύνει απότομα μπροστά, καθώς περίπου δώδεκα πανικόβλητοι περαστικοί προσπαθούν να ξεφύγουν από τη διαδρομή του, σύμφωνα με την εφημερίδα Lexington Herald Leader.

Το Tesla φαίνεται να χτυπά τουλάχιστον τρία άτομα κατά την έξοδό του από το πάρκινγκ, πριν συνεχίσει να οδηγεί αντίθετα σε μονόδρομο, ενώ οι έκπληκτοι περαστικοί την καταδιώκουν. Τα τέσσερα θύματα αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως, σύμφωνα με την αστυνομία, που δεν ανέφερε λεπτομέρειες για τους τραυματισμούς τους.

NEW: Kentucky woman arrested after allegedly driving her car through a group of people who appeared to surround her vehicle.



20-year-old Kaydence Carpenter is accused of driving through the group of people while intoxicated.



Το βίντεο δείχνει αργότερα την Κάρπεντερ χωρίς παπούτσια, φορώντας μόνο μαύρα σορτς και μια καφέ αμάνικη μπλούζα, να τραβιέται από τη θέση του οδηγού από τρεις αστυνομικούς, οι οποίοι τη βάζουν σε χειροπέδες. Σύμφωνα με έγγραφο σύλληψης, η μελαχρινή γυναίκα είχε κόκκινα και δακρυσμένα μάτια, ασαφή ομιλία και μύριζε έντονα αλκοόλ όταν την βρήκαν οι αστυνομικοί, ενώ βρήκαν και πλαστή ταυτότητα στο αυτοκίνητό της.

Η 20χρονη, η οποία αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ, κατηγορήθηκε για τέσσερις υποθέσεις επίθεσης δεύτερου βαθμού, επικίνδυνη οδήγηση πρώτου βαθμού, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλόγιστη οδήγηση και για το γεγονός ότι επέτρεψε σε άτομο κάτω των 21 ετών να βρίσκεται σε χώρο όπου πωλείται αλκοόλ, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξέτασε το WKYT. Αφέθηκε ελεύθερη από τη φυλακή μετά την καταβολή εγγύησης 5.000 δολαρίων και δήλωσε αθώα για τις κατηγορίες.

Ο δικαστής ενέκρινε το αίτημα της πολιτείας να ανασταλεί η άδεια οδήγησής της μέχρι να λυθεί η υπόθεση. Η επόμενη εμφάνιση στο δικαστήριο είναι στις 14 Απριλίου.