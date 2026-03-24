Έκρηξη που ακολούθησε από πυρκαγιά σημειώθηκε σε διυλιστήριο της Valero στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας, με την αστυνομία να καλεί ορισμένους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Δεν είχε διευκρινιστεί άμεσα αν υπάρχουν τραυματίες.

Η αστυνομία του Πορτ Άρθουρ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι κάτοικοι στο δυτικό τμήμα της πόλης θα πρέπει να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Η πόλη βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά του Τέξας, κοντά στα σύνορα με τη Λουιζιάνα.

Following reports of an explosion, a massive fire can be seen at the Valero oil refinery in Port Arthur, Texas. pic.twitter.com/I3UYBTS41A — OSINTdefender (@sentdefender) March 24, 2026

Η έκρηξη αναφέρθηκε περίπου στις 6:30 το απόγευμα τοπική ώρα. Ο Αντόνιο Μίτσελ από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Πορτ Άρθουρ επιβεβαίωσε στο KBMT ότι σημειώθηκε περιστατικό στις εγκαταστάσεις της Valero, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ακόμη πλήρεις πληροφορίες.

Additional footage shows the massive fire at the Valero oil refinery in Port Arthur, Texas, following a reported explosion. pic.twitter.com/NhQyNIujCN — OSINTdefender (@sentdefender) March 24, 2026

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλη πυρκαγιά και πυκνό σύννεφο καπνού να υψώνεται από το διυλιστήριο. Σε ένα από αυτά, που προέρχεται από κάμερα ασφαλείας κατοικίας, φαίνεται η στιγμή της έκρηξης, με έναν ισχυρό κρότο να προκαλεί δόνηση στην περιοχή.

Η αιτία της έκρηξης και της πυρκαγιάς παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες για πιθανά θύματα.