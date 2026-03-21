Η ξανθιά στρατιωτίνα Τζέσικα Φόστερ που εμφανίζεται όπου πηγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι πέρα για πέρα φανταστική, όχι λόγω εμφάνισης, αλλά επειδή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τη Washington Post, στα social media υπήρχαν λογαριασμοί της Τζέσικα Φόστερ – έχουν διαγραφεί πλέον – που αναρτούσαν περιεχόμενο με την ίδια στον αμερικανικό στρατό.

Κάνοντας σκοπιά, πίνοντας καφέ, χαλαρώνοντας ή συνοδεύοντας παντού τον Τραμπ, ό,τι και να έδειχναν οι φωτογραφίες της, αμέσως κέντριζαν το ενδιαφέρον των οπαδών του Αμερικανού προέδρου, με αποτέλεσμα να αποκτήσει χιλιάδες ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με βάση το δημοσίευμα, στόχος ήταν να επικοινωνήσει κάποιος χρήστης μαζί της και τότε λάμβανε έναν σύνδεσμο για σελίδα που προσέφερε πιο πικάντικο περιεχόμενο.

Αρκετές εικόνες της μπορεί να πρόδιδαν ότι ήταν AI, εντούτοις αρκετά μέλη του MAGA δεν πτοήθηκαν, ελπίζοντας να αποκτήσουν πιο στενή επαφή.

Η Τζόαν Ντόνοβαν, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης που μελετά τη χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης, δήλωσε στην Washington Post ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει συμβάλει στον πολλαπλασιασμό τέτοιων λογαριασμών, καθώς είναι εύκολο να δημιουργηθούν, προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και παρέχουν στους δημιουργούς τους μια σαφή οδό προς το κέρδος.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, σύμφωνα με την Ντόνοβαν, είναι ότι η στρατηγική της απάτης μπορεί να μετατραπεί σε πόλεμο πληροφοριών, με τους ανώνυμους λογαριασμούς να χρησιμοποιούνται ως ένα είδος «στρατού από bot» που διανέμει μαζικά προπαγάνδα, παραπληροφόρηση ή θέματα συζήτησης σε καιρό πολέμου.