Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ επανεμφανίστηκε στο πιο κρίσιμο timing για το ιρανικό καθεστώς, με την Τεχεράνη να δίνει στη δημοσιότητα βίντεο που παρουσιάζεται ως η πρώτη δημόσια βιντεοσκοπημένη εμφάνισή του μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στην έναρξη του πολέμου. Η κίνηση ήρθε την ώρα που το Ιράν βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με κάθε δημόσια παρέμβαση του νέου ανώτατου ηγέτη να αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Το Reuters μετέδωσε ότι πρόκειται για το πρώτο δημόσιο μήνυμά του για το Νοβρούζ ως ανώτατου ηγέτη, ενώ η Wall Street Journal είχε σημειώσει ότι έως σήμερα δεν είχε υπάρξει δημόσια εικόνα ή ήχος του μετά τη διαδοχή του.

Στο μήνυμά του για το περσικό νέο έτος, ο Χαμενεΐ επιχείρησε να περάσει μια γραμμή εσωτερικής συσπείρωσης, ονομάζοντας το νέο έτος «έτος οικονομίας της αντίστασης υπό εθνική ενότητα και εθνική ασφάλεια». Σύμφωνα με το Reuters, η διατύπωση αυτή λειτουργεί ως σήμα ότι η νέα ηγεσία θέλει να συνδέσει την πολεμική πίεση με αντοχή στο εσωτερικό μέτωπο, δίνοντας έμφαση στην επιβίωση της οικονομίας και στη συνοχή του καθεστώτος. Στο ίδιο μήνυμα, η Τεχεράνη αρνήθηκε επίσης εμπλοκή σε επιθέσεις κατά της Τουρκίας και του Ομάν, επιχειρώντας να χαμηλώσει το θερμόμετρο σε ένα άλλο επίπεδο της περιφερειακής κρίσης.

🚨 Published for the first time



A video of religious science teaching by Ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/uFtIvZ0POy — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 19, 2026

Το στοιχείο που κάνει ακόμη πιο ηχηρή τη σημερινή δημοσιοποίηση είναι ότι ο Χαμενεΐ είχε ήδη σπάσει τη σιωπή του σε επίπεδο μηνύματος τις προηγούμενες ημέρες, αλλά χωρίς δημόσια οπτική παρουσία. Το Reuters είχε αναφέρει στις 12 Μαρτίου ότι το πρώτο του μήνυμα ως νέου ανώτατου ηγέτη θα δινόταν στη δημοσιότητα άμεσα, ενώ η Wall Street Journal είχε επισημάνει πως παρέμενε «off camera». Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή κίνηση δεν είναι η πρώτη του παρέμβαση συνολικά, αλλά η πρώτη φορά που προβάλλεται βίντεο με τον ίδιο μετά τη διαδοχή και τον θάνατο του πατέρα του.

Την ίδια ώρα, διεθνή μέσα μετέδωσαν και μια πιο σκληρή γραμμή που αποδίδεται στον νέο ηγέτη. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι σε μήνυμά του δήλωσε πως «η ασφάλεια πρέπει να αφαιρεθεί από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς μας και να δοθεί στον λαό μας», ενώ το Iran International έκανε λόγο για σχετική ανάρτηση σε κανάλι Telegram που αποδίδεται στον ίδιο. Η διατύπωση αυτή δείχνει ότι πίσω από το εορταστικό πλαίσιο του Νοβρούζ, η Τεχεράνη θέλει να εκπέμψει και ένα καθαρό μήνυμα αποτροπής, τόσο προς το εξωτερικό όσο και προς το εσωτερικό.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έρχεται σε μια φάση όπου η εικόνα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ είχε μετατραπεί σε πεδίο έντονης φημολογίας. Διεθνή δημοσιεύματα σημείωναν ότι η απουσία του από τη δημόσια σφαίρα είχε τροφοδοτήσει ερωτήματα ακόμη και για την κατάστασή του μετά το πλήγμα που σκότωσε τον Αλί Χαμενεΐ. Το νέο βίντεο λειτουργεί έτσι και ως πολιτικό «σήμα ζωής», με την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας να επιχειρεί να δείξει ότι υπάρχει συνέχεια, έλεγχος και καθαρή γραμμή εξουσίας στην κορυφή του συστήματος.

Σε επίπεδο συμβολισμού, η επιλογή του Νοβρούζ μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Πρόκειται για τη σημαντικότερη γιορτή του περσικού ημερολογίου, μια στιγμή με ισχυρό φορτίο ανανέωσης και εθνικής ταυτότητας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ επιχείρησε να ντύσει την εικόνα του όχι μόνο με το κύρος της διαδοχής, αλλά και με το προφίλ ενός ηγέτη που θέλει να παρουσιαστεί ταυτόχρονα ως θρησκευτική αυθεντία, πολιτικός διάδοχος και διαχειριστής μιας χώρας σε κατάσταση πολέμου.