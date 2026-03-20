Η οικογένεια ενός ζεύγους Βρετανών που κρατείται στο Ιράν δήλωσε σήμερα ότι χρησιμοποιήθηκαν ως «ανθρώπινες ασπίδες» στη διάρκεια του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν και κατηγόρησε τη βρετανική κυβέρνηση ότι δεν έκανε κάτι για την απελευθέρωσή τους.

Η Λίντσεϊ και ο Κρεγκ Φόρμαν καταδικάστηκαν σε δεκαετή ποινή κάθειρξης τον περασμένο χρόνο, αφότου το Ιράν τους κατηγόρησε για κατασκοπεία, κάτι το οποίο οι ίδιοι αρνούνται.

Η οικογένεια είπε ότι το ζευγάρι χρησιμοποιήθηκε ως «ανθρώπινες ασπίδες» και ότι μια έκρηξη κοντά στη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη προκάλεσε το σπάσιμο των τζαμιών στον θάλαμο όπου κρατείται ο Κρεγκ Φόρμαν, με αποτέλεσμα να πέσουν σοβάδες πάνω στους κρατούμενους που έσπευσαν να προστατευθούν κάτω από τα κρεβάτια τους.

«Οι γονείς μου ζουν υπό έναν… διαρκή, εκκωφαντικό ήχο από 600 drones στον ουρανό. Μοιράζονται μικρά ορθογώνια κελιά με ποντίκια και κατσαρίδες, κοιμούνται σε μεταλλικές κουκέτες χωρίς στρώματα σε μια κατάσταση μόνιμου σωματικού πόνου», αναφέρει ο γιος τους Τζο Μπένετ σε ανακοίνωσή του.

Κριτική στην κυβέρνηση

Το ζευγάρι συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2025, ενώ ταξίδευε στο Ιράν με μοτοσυκλέτες στο πλαίσιο ενός ταξιδιού ανά τον κόσμο. Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, τα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν τη φυλάκισή τους με κατηγορίες για κατασκοπεία.

Ο Μπένετ έκανε εκστρατεία ζητώντας από την κυβέρνηση της Βρετανίας να διασφαλίσει την απελευθέρωση των γονιών του.

Σε μια διάσκεψη για τις αυθαίρετες συλλήψεις, αυτόν τον μήνα στην Ουάσινγκτον, ο Μπένετ είπε ότι οι γονείς του αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι και ότι η Βρετανία πρόσφερε σχεδόν μηδενική υποστήριξη πέραν της βασικής πρακτικής βοήθειας.

Η βρετανική κυβέρνηση καταδίκασε την ποινή που επιβλήθηκε στους Φόρμαν, χαρακτηρίζοντάς την «απολύτως αδικαιολόγητη» και έχει πει ότι θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για την απελευθέρωση του ζευγαριού.

Σύμφωνα με τον Μπένετ, η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ το μόνο που είχε να προσφέρει ήταν «καθυστέρηση και αβεβαιότητα» στη διάρκεια συνάντησης που είχε μαζί της αυτή την εβδομάδα.

Το γραφείο Τύπου του ΥΠΕΞ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.