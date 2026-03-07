Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε σήμερα σε σύντομη τελετή στην πίστα της αεροπορικής βάσης του Ντόβερ, στο Ντέλαγουερ (βορειοανατολικές ΗΠΑ), για την επιστροφή των σορών των έξι πρώτων αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Φορώντας λευκό κασκέτο που έγραφε USA με χρυσά γράμματα, ο πρόεδρος χαιρέτισε στρατιωτικά καθώς περνούσαν τα φέρετρα καλυμμένα με την αμερικανική σημαία, τα οποία μεταφέρθηκαν από ένα στρατιωτικό αεροπλάνο σε όχημα.

Οι έξι στρατιωτικοί, που σκοτώθηκαν την επομένη της έναρξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ του πολέμου εναντίον του Ιράν, ήταν έφεδροι που είχαν αναπτυχθεί στο Κουβέιτ με την 103η Διοίκηση Υποστήριξης που έχει τη βάση της στο Ντε Μόινς της Αϊόβα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει μια σύντομη αναφορά στην τελετή κατά τη διάρκεια συνόδου για το νέο πρόγραμμα «Shield of the America» στο γήπεδο γκολφ του στο Ντόραλ της Φλόριντα.

«Είναι μεγάλοι ήρωες της χώρας μας και έτσι θα τους θυμόμαστε» δήλωσε. «Όταν πρόκειται για πόλεμο, συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να τα κρατήσουμε στο ελάχιστο».