Ο συν-σεναριογράφος της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας «It Was Just an Accident» Μεχντί Μαχμουντιάν, αφέθηκε ελεύθερος 17 ημέρες μετά τη σύλληψή του στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο συγγραφέας και ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχε συλληφθεί με αφορμή την υπογραφή ανοικτής επιστολής που καταδίκαζε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας. Η αποφυλάκισή του από τις φυλακές της πόλης Nowshahr πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, ενώ μαζί του αφέθηκαν ελεύθεροι δύο ακόμη συνυπογράφοντες, η Βίντα Ραμπανί και ο Αμπντουλάχ Μομενί.

Δεν έγιναν γνωστές άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν κατηγορίες που εκκρεμούν εις βάρος του. Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, όπως ανέφερε ο Guardian.

Ο Μαχμουντιάν είναι υποψήφιος για το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου, μαζί με τους Ναντέρ Σαϊβέρ, Σαντμέρ Ραστίν και τον σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί. Η ταινία, ένα δράμα εκδίκησης εμπνευσμένο από τις προσωπικές εμπειρίες του Παναχί στη φυλακή, διεκδικεί επίσης το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, εκπροσωπώντας τη Γαλλία.

«Ο Μεχντί Μαχμουντιάν, η Βίντα Ραμπανί και ο Αμπντουλάχ Μομενί άσκησαν ειρηνικά το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Η απάντηση του καθεστώτος ήταν να τους απαγγείλει κατηγορίες για “προσβολή του ανώτατου ηγέτη” και “προπαγάνδα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας”», ανέφερε σε δήλωσή του ο σκηνοθέτης.

«Επί σειρά ετών, τέτοιες κατηγορίες χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την ποινικοποίηση της σκέψης, τη φίμωση της κριτικής και την καλλιέργεια φόβου στην κοινωνία. Η μετατροπή μιας πολιτικής και ειρηνικής πράξης σε υπόθεση εθνικής ασφάλειας αποτελεί σαφή ένδειξη μισαλλοδοξίας απέναντι στην ανεξάρτητη έκφραση των πολιτών» συμπλήρωσε.