Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει τον ρωσικό στρατό να τιμωρεί σκληρά τους λιποτάκτες στην Ουκρανία, δένοντας τους ημίγυμνους σε δέντρα, μέσα στο χιόνι.

Η Daily Mail πρόβαλε το συγκεκριμένο βίντεο και διακρίνονται φαντάροι που φοράνε μόνο το παντελόνι τους να είναι δεμένοι σε δέντρα, ενώ τούς έχουν τοποθετήσει πινακίδες στο λαιμό, που γράφουν «αλκοολικός», «δειλός» κτλ.

Στο βίντεο ακούγεται ο διοικητής να τους επιπλήττει, επειδή εγκατέλειψαν τα πόστα τους, με έναν Ρώσο στρατιώτη να ζητάει συγγνώμη και να λέει ότι δεν θα το ξανακάνει.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, υπάρχουν αναφορές που λένε ότι ορισμένους λιποτάκτες τους τάισαν επίτηδες χιόνι, ενώ άλλους τους έδεσαν ανάποδα.

Δείτε το βίντεο: