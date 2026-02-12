Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα πολυσύχναστα ύδατα κοντά στη νήσο Γουεϊτζού, στη νότια ακτή της Κίνας, όταν προστατευόμενη φάλαινα χτυπήθηκε από αλιευτικό σκάφος, σε περιοχή που αποτελεί δημοφιλή προορισμό παρακολούθησης φαλαινών. Το περιστατικό καταγράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου, ανοικτά της νήσου Γουεϊτζού, στην Αυτόνομη Περιοχή Γκουανγκσί Τζουάνγκ, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και ερευνητές θαλάσσιας ζωής.

Βίντεο από drone που τραβήχτηκε από τουρίστες δείχνει τη φάλαινα Μπράιντ να ανεβαίνει στην επιφάνεια για να αναπνεύσει και να εκτοξεύει νερό αρκετές φορές, ενώ σκάφη παρακολούθησης φαλαινών βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, είτε σταματημένα είτε κρατώντας αποστάσεις. Λίγα μόλις δευτερόλεπτα αργότερα, αλιευτικό σκάφος φαίνεται να κινείται με ταχύτητα μέσα στην περιοχή χωρίς να μειώσει πορεία, περνώντας απευθείας πάνω από την πλάτη του ζώου.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μετά το περιστατικό αποκαλύπτουν ένα μακρύ λευκό σημάδι να εκτείνεται κατά μήκος της ράχης της φάλαινας. Το τραύμα αυτό προκάλεσε ανησυχία σε επιστήμονες και περιβαλλοντολόγους, καθώς η περιοχή φιλοξενεί σπάνιο και προστατευόμενο πληθυσμό του είδους.

Οι φάλαινες Μπράιντ περιλαμβάνονται στα εθνικά προστατευόμενα είδη πρώτης κατηγορίας στην Κίνα, ενώ η νήσος Γουεϊτζού φιλοξενεί εδώ και αρκετά χρόνια έναν σταθερό πληθυσμό τους. Από το 2018, η συνεχής παρακολούθηση έχει καταγράψει περισσότερα από 70 θηλαστικά, τα οποία περιγράφονται ως ο μεγαλύτερος παράκτιος πληθυσμός μικρών φαλαινών Μπράιντ στον κόσμο.

Την ίδια στιγμή, η παρακολούθηση φαλαινών γνωρίζει ραγδαία αύξηση στην περιοχή, με έως και 2.300 επισκέπτες ημερησίως να συμμετέχουν στη δραστηριότητα. Η τουριστική αυτή βιομηχανία απέφερε έσοδα περίπου 24 εκατομμυρίων λιρών το 2025, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.