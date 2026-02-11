Μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ανήκαν σε μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών διείσδυσαν στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, ανέφερε ένας Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος, λίγη ώρα μετά την αιφνίδια αναστολή των πτήσεων από και προς το διεθνές αεροδρόμιο του Ελ Πάσο, στο Τέξας.

Το Πεντάγωνο «έλαβε μέτρα για να θέσει εκτός λειτουργίας τους δρόνους» και διαπίστωσε, σε συνεργασία με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας FAA, ότι δεν υπάρχει πλέον «καμία απειλή για τις εμπορικές πτήσεις», σημείωσε η πηγή αυτή.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι διαβεβαίωσε επίσης ότι η απειλή «εξουδετερώθηκε» και δεν διατρέχουν πλέον κίνδυνο τα εμπορικά αεροσκάφη που πετούν στην περιοχή.

Η FAA ανακοίνωσε ότι αίρεται η προσωρινή αναστολή πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο. «Όλες οι πτήσεις θα ξαναρχίσουν κανονικά» ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

The temporary closure of airspace over El Paso has been lifted. There is no threat to commercial aviation. All flights will resume as normal. — The FAA ✈️ (@FAANews) February 11, 2026

Το αεροδρόμιο βρίσκεται δίπλα στο αμερικανικό στρατιωτικό αεροδρόμιο Biggs Army Airfield καθώς και κοντά στα σύνορα με τη μεξικανική πόλη Χουάρες, σύμφωνα με το ΑΠΕ