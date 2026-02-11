Η μυστηριώδης σύντροφος του Νορβηγού αθλητή Στούρλα Χολμ Λέγκραϊντ, ο οποίος παραδέχθηκε δημόσια σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση ότι την απάτησε, απάντησε για πρώτη φορά στο συγκινησιακό ξέσπασμά του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τον έχει συγχωρήσει.

Ο 28χρονος Λέγκραϊντ κατέκτησε την Τρίτη το χάλκινο μετάλλιο στον αγώνα των 20 χιλιομέτρων ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο – Κορτίνα. Ωστόσο, αμέσως μετά τη μεγάλη του επιτυχία, ξέσπασε συναισθηματικά μπροστά στις κάμερες, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε άπιστος στη σύντροφό του, με την οποία διατηρούσε σχέση έξι μηνών.

Η δημόσια αυτή εξομολόγηση, συνοδευόμενη από δραματικές δηλώσεις αγάπης, φαίνεται πως δεν είχε το αποτέλεσμα που ο ίδιος επιθυμούσε. Η σύντροφός του, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε στη νορβηγική εφημερίδα VG: «Ακόμη και μετά από μια δήλωση αγάπης μπροστά σε όλο τον κόσμο, είναι δύσκολο να συγχωρήσω. Δεν επέλεξα να βρεθώ σε αυτή τη θέση και πονάει να πρέπει να τη ζω. Έχουμε επικοινωνήσει και γνωρίζει τις απόψεις μου για όλο αυτό».

Στην ίδια επιστολή, η γυναίκα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον, σημειώνοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια και τους φίλους μου που με αγκάλιασαν και με στήριξαν αυτή την περίοδο. Επίσης, όλους όσοι σκέφτηκαν εμένα και έδειξαν συμπαράσταση, χωρίς να γνωρίζουν ποια είμαι».

Η VG επικοινώνησε με τον Λέγκραϊντ για να σχολιάσει τις δηλώσεις της συντρόφου του, όμως αρχικά εκείνος δεν θέλησε να απαντήσει. Λίγο αργότερα, ωστόσο, εξέδωσε νέα δήλωση, στην οποία ανέφερε: «Μετανιώνω βαθιά που έφερα αυτή την προσωπική ιστορία σε μια ημέρα που θα έπρεπε να είναι χαρούμενη. Δεν είμαι ο εαυτός μου σήμερα και δεν σκέφτομαι καθαρά».

Το ζευγάρι ήταν μαζί για έξι μήνες, πριν ο αθλητής παραδεχθεί ιδιωτικά την απιστία του, λίγες ημέρες πριν από τη συμμετοχή του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Μιλώντας στη νορβηγική τηλεόραση NRK μετά τον αγώνα του, ο Λέγκραϊντ αποκάλυψε ότι το περιστατικό συνέβη πριν από τρεις μήνες, λέγοντας: «Υπάρχει κάποια με την οποία ήθελα να μοιραστώ αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως να μη με παρακολουθεί σήμερα. Πριν από έξι μήνες γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου και τον πιο όμορφο και καλό άνθρωπο στον κόσμο. Και πριν από τρεις μήνες έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου και την απάτησα».

Με δάκρυα στα μάτια, πρόσθεσε: «Είχα ένα χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου… Έχω μάτια μόνο για εκείνη. Δεν ξέρω τι προσπαθώ να πετύχω λέγοντάς το αυτό… Μακάρι να μπορούσα να το μοιραστώ μαζί της». Σε μεταγενέστερη συνέντευξη Τύπου, παραδέχθηκε ότι ακόμη δεν είχε λάβει απάντηση από τη σύντροφό του, εκφράζοντας την ελπίδα του να μην έχει επιδεινώσει την κατάσταση.

Αφού ηρέμησε, ο Νορβηγός βιοαθλητής δήλωσε στο NRK ότι ήταν διατεθειμένος να ρίξει μια «μεταφορική πυρηνική βόμβα» στη συνέντευξη, προκειμένου να προσπαθήσει να την κερδίσει ξανά, υποστηρίζοντας ότι ήλπιζε έτσι να της δείξει πόσο πολύ την αγαπά. Παράλληλα, αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητά της από σεβασμό, σημειώνοντας ότι εκείνη πιθανότατα ακόμη επεξεργάζεται όσα της είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Λέγκραϊντ αποκάλυψε επίσης ότι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την απιστία του το βράδυ πριν από τον αγώνα, θεωρώντας πως δεν είχε τίποτα να χάσει. Ο συναθλητής του, Γιοχάνες Ντάλε-Σκγιέβνταλ, δήλωσε ότι γνώριζε το θέμα, τονίζοντας πως είναι θετικό που ο Λέγκραϊντ είναι ανοιχτός και πρόθυμος να μιλήσει.

Η τηλεοπτική του εξομολόγηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι θεατές εξέφρασαν τη συμπάθειά τους, χαρακτηρίζοντας την προσπάθειά του κινηματογραφική, ενώ άλλοι χλεύασαν τη στάση του, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις δεν οδηγούν στην επανασύνδεση στην πραγματική ζωή.